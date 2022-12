Problemi per il GF Vip 7 di Alfonso Signorini. Nelle scorse ore è stata fatta un’accusa pesante nei confronti del programma e dei concorrenti Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. Una presa di posizione durissima, che ha lasciato tutti esterrefatti, compresi i vipponi interessati da questa ‘aggressione’ verbale di qualcuno che non ha affatto gradito determinati comportamenti nella casa. Il conduttore ha annunciato tutto nel corso dell’ultima puntata in diretta del reality show di Canale 5, andato in onda nella serata del 26 dicembre.

Il GF Vip 7, Alfonso Signorini e soprattutto i due concorrenti sono finiti nel mirino dei telespettatori, che non vorrebbero mai più assistere a scene simili. Durante la puntata c’è anche stato uno scherzo a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dato che la regia ha trasmesso sbagliando di proposito delle immagini inerenti il bacio tra lui e Elisabetta Gregoraci. L’influencer l’ha presa con filosofia, mentre il pubblico si è scagliato contro due vipponi, rei di aver commesso cose non considerate positive.

GF Vip 7, Alfonso Signorini riceve critiche dal pubblico

Nel corso della diretta del GF Vip 7, Alfonso Signorini ha voluto leggere pubblicamente un telegramma di una donna, Antonia Maria, che segue costantemente le dinamiche dei concorrenti. E la signora in questione se l’è presa specialmente con due di loro, che poi sono stati chiamati a reagire dinanzi a quegli attacchi improvvisi. Il telegramma è stato letto integralmente dal padrone di casa: “Caro Alfonso, ti volevo fare presente che ci sono dei personaggi che dicono continuamente le parolacce”.

Poi Signorini ha aggiunto, leggendo le parole della donna: “Ora è arrivato il momento che quelle parolacce la facciano finita, mi riferisco ad Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria. Siano più composti perché vediamo il programma insieme ai miei nipotini, che sono piccoli e sono loro fan. Dovrebbero avere rispetto per chi guarda la televisione, soprattutto per i miei bambini che non hanno mai detto le parolacce ma che per imitarli hanno cominciato a dirle”. E il fratello di Guendalina e il volto di Forum si sono scusati.

Tavassi ha affermato: “Mi scuso e mi impegnerò a cambiare atteggiamento”, mentre Donnamaria ha aggiunto: “Ha ragione, noi ci scusiamo e cercheremo di limitarci. Non ci imitate”. Quindi, c’è stata la promessa ufficiale di entrambi di non comportarsi più in quella maniera.