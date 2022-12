Sta facendo discutere, e non poco, il senso dei regali ricevuti da Edoardo Donnamaria al GF Vip 7. Ma andiamo con ordine. Il ragazzo, qualche ora prima della diretta con Alfonso Signorini, ha ricevuto, proprio come il resto dei vipponi, dei regali da parte delle relative famiglie. Il giovane però ha subito manifestato poca comprensione guardando i suoi, dei veri e propri rebus da parte del padre, del fratello e della cognata. Anche Antonella Fiordelisi ci è rimasta molto male nell’intuire (forse) il senso di quei presenti.

Il fratello di Edoardo per esempio, gli ha fatto recapitare una bambola (tipo voto) con scritto “ex”, un cuore, un binocolo e una lente di ingrandimento tra le mani. Il giovane naturalmente ha guardo e cercato di capire il senso di tutto ciò, ma non ce l’ha fatta. Poco dopo Edoardo ha spiegato a Tavassi che forse suo fratello vuole dirgli di allontanarsi da situazioni ben chiare. A quel punto, Donnamaria, inquadrato dalla telecamere, chiesto all’amico di fare finta di nulla. Nelle ore successive, Edoardonon ha smesso di parlarne, cercando un senso in tutti quei regali assurdi e pieni di incognite.

Il senso dei regali ricevuti da Edoardo Donnamaria al GF Vip 7

Il compagno di Antonella ha raccontato agli altri vipponi di aver ricevuto dal padre una poesia con un messaggio in codice. A Nicole Murgia però, confessa che il senso che gli ha dato non sembra essere positivo per lui. Poi il ragazzo ha spiegato che la censura del GF Vip gli ha impedito di ricevere almeno altri due presenti dalla famiglia.

#gfvip #incorvassi #fuoriantonella



Il regalo-rebus (Pt.15)



Quindi alla fine il significato era “allontanati” come avevo detto io tipo.

Infatti EdoBau controlla la telecamera e fa segno “shhhh” 🤫🤫🤫 a EdoT. pic.twitter.com/6t7Lk9QGt3 — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 24, 2022

Da quello che deduce Edoardo, si sarebbe trattato di qualcosa di ancora più rivelatore. Ma da cosa lo stanno mettendo in guardia tutti? Tuttavia sembra che sua madre abbia in ogni caso deciso di fare un regalo anche ad Antonella Fiordelisi. Una famiglia spaccata quindi? Perché il padre e il fratello sembrano metterlo in guardia e la madre la “accoglie in famiglia” in questo modo?

#gfvip #incorvassi #fuoriantonella



La soluzione del regalo-rebus (Pt.1)



Quindi anche il padre di lui ha mandato un messaggio in codice nella poesiola che gli ha scritto



O: ma è positiva o no?

E: mhm no pic.twitter.com/OslmASVXBo — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 26, 2022

Il giovane ha poi confessato a Nicole che è molto più legato, tra i suoi fratelli, proprio a colui che gli ha inviato la bambola vodoo. Ora il ragazzo non aspetta altro di capire il senso di quei regali, per capire se c’è qualcosa, fuori, che lui ancora non è riuscito a capire su Tontonella.

