Bufera su Attilio Romita al GF Vip. Il giornalista che negli ultimi giorni ha dovuto accettare la separazione forzata della compagna per atteggiamenti troppo ‘accesi’ con Sarah Altobello, ha perso la pazienza con un concorrente del reality. Poi c’è da dire anche un’altra cosa, chiara sin dall’inizio della sua avventura nella casa di Cinecittà. Romita non sopporta molto bene la nomination e malvolentieri riesce a digerire chi decide di farlo a suo discapito.

Come qualcuno saprà, ogni qual volta che Attilio viene nominato, non la prende affatto bene. E anche questa settimana è andata precisamente così. A farlo, durante l’ultima puntata del GF Vip, è stato il giovane Alberto De Pisis che ha votato proprio l’ex volto Rai: “Io è la prima volta che non ho il coraggio di girare la carta, ma lo devo trovare e adesso la girerò. Ecco, nomino Attilio, anche se è la persona con cui faccio i discorsi più interessanti di tutti.

Parliamo di attualità, di flat tax, di politica, di temi che non tratto con altri. Nonostante questo lui mi ha nominato due volte e io solo una. Quindi volevo pareggiare le cose diciamo. Adesso siamo pari siamo a due basta“. Naturalmente, poco dopo, Romita perde la pazienza in men che non si dica: “Ascolta Albe fai l’uomo una volta nella vita, fallo ti prego”.

No ragazzu, mi dispiace troppo per Attilio, zero auguri di Natale se non mezzo video di pochi secondi da parte del cugino#gfvippic.twitter.com/byf21v0UyC — Paola. (@Iperborea_) December 24, 2022

E ancora: “Devi essere sicuro di te ed essere sincero. Parlami in faccia e dimmi chiaramente quello che pensi. Non capisco questa motivazione a dire la verità. E per ‘fare l’uomo’ intendo dire di essere onesto e diretto. Non girare le parole, è un modo di dire italiano. Questi giochetti non mi piacciono“. Attilio esterna queste parole durante la diretta, ma è in pubblicità che da il meglio di sé.

Il giornalista quindi, quando pensa che nessuno lo stia sentendo dice: “Sì ho preso un voto. Mi ha nominato quel pezzo di me… di Alberto. Due volte di fila l’ha fatto, quello. Allora gli ho detto ‘aveva ragione chi mi aveva avvertito su di te’. No non mi ha nominato Donnamaria, ma Alberto“. Una frase che di certo non lo fa passare come “il signore” che dovrebbe rappresentare, anzi.

