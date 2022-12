Luca Salatino esce ufficialmente dal GF Vip 7. L’ex pugile non ce la fa più e a una domanda diretta di Alfonso Signorini risponde che “Sì, quella è la sua strada”. Dopo 99 giorni di permanenza quindi, Luca decide di tornare dalla sua Soraya per la quale il giovane ha un amore immenso. Non è di certo la prima volta che ne parla, Salatino ha, sin dal primo giorno, manifestato tutta la sua sofferenza lontano da lei. E piano piano le cose si sono fatte sempre più complesse e dolorose.

Sono diventate un must le sue lacrime durante la mattinate di risveglio e il supporto dei compagni di viaggio. Durante l’ultima puntata quindi, il padrone di casa ha chiesto al ragazzo: “Vuoi continuare il gioco?”. Tutti sapevano la risposta di Luca, ma è stato comunque costretto a chiederlo, Alfonso. Salatino ha quindi risposto a Signorini: “È un percorso bellissimo, ma al di là di quello che mi ha insegnato è giusto che è un percorso che fa chi ha tutti i giorni il sorriso in bocca e vuole farlo. Non riesco più essere me stesso, a mettercela tutta”.

Luca Salatino esce ufficialmente dal GF Vip 7

Il giovane quindi, accompagnato dalle lacrime dei suoi colleghi stavolta, varca la porta rossa e torna a casa. Salatino arriva in studio e ad aspettarlo c’è la sua bellissima compagna. “Non mi sembra vero” dice lo chef, senza parole ed emozionato. Poi Alfonso veramente dice: “Il Grande Fratello è importante, ma è più importante essere felici”.

Prima di andarsene, lo chef romano ha quindi lasciato il matterello ai suoi eredi in cucina. Luca quindi conferisce il titolo di cuochi della casa a Milena e Davide: d’ora in poi saranno loro ad avere il compito di cucinare ai vipponi. “Siamo pronti” esclama il giovane ristoratore.

Luca quindi passa il testimone ai suoi compagni: “Vi dichiaro i miei successori della cucina di #GFVIP”. Oltre all’uscita di Luca Salatino non ci sono state altre eliminazioni o abbandoni durante l’ultima diretta del programma Mediaset. Per il momento quindi, oltre all’uscita dello chef, non sembrano esserci ulteriori sconvolgimenti nella casa di Cinecittà.

