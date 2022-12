“Fatti i ca… tuoi!”. GF Vip, vergogna Luca Salatino: violento attacco a Oriana Marzoli

GF Vip 7, scontro nella notte di Natale tra Oriana Marzoli e Luca Salatino, tesissimo e pronto ad abbandonare il gioco. Una volontà emersa già da diverse settimane ed esplosa proprio a ridosso di Natale. Il motivo? Ancora una volta lei: Soraia. L’ex tronista di Uomini e Donne non vede l’ora di riabbracciarla. “Sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte. Io sono arrivato a un punto che mi sono rotto il c…o. La vita è una e devi fare quello che ti senti. Poi mica esco dopo soli 10 giorni. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare”.



“A me non mi frega nulla se la gente mi apprezzerà di più perché esco o se mi criticherà. Io sono sempre me stesso e anche questa decisione l’ho presa pensando a me e quello che voglio”. Poi ancora: “Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso”.

GF Vip 7, scontro tra Oriana Marzoli e Luca Salatino: il motivo



“Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto. Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace”.



“Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soria è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta. Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo”. La tensione ieri è sfogata contro Oriana Marzoli. La modella venezuelana lo ha chiamato “Soraio”.



Salatino, evidentemente adirato e poco incline ad accettare lo scherzo, ha spintonato leggermente la donna, dicendole con toni e termini duri di andarsene via. Termini anche fuori luogo nonostante Oriana abbia spiegato si trattasse di uno scherzo. Luca non ci ha sentito ed ha attaccato: “Non ti allargare, non ti allargare… Non mi va di litigare proprio… vedi di farti i ca**i tuoi, dai levati. Non ti avvicinare! Oh… fammi il favore, te lo chiedo per favore eh!”.

