Colpo di scena al GF Vip 7 con Wilma Goich che ha baciato un concorrente nelle scorse ore. La notizia è diventata subito virale, infatti proprio a poche ore dal Natale la cantante si è sbilanciata e ha lasciato tutti a bocca aperta. Sarà stato il clima natalizio, ma lei se l’è subito sentita di compiere questo gesto inaspettato. Tutto è accaduto la notte scorsa, quando lei stava per andare a letto. Ha deciso di avvicinare il gieffino e c’è stato questo momento intimo, che ha davvero sorpreso praticamente tutti.

Nella casa del GF Vip 7 Wilma Goich ha baciato il concorrente senza alcun tentennamento. Qualche giorno fa la cantante è finita invece nella bufera per una battuta: “È obbligatorio fare sesso? Io sono vent’anni che non lo faccio…addò annamo?!”, per poi aggiungere, “Porta anche il lubrificante poi!”. La risposta scherzosa di Edoardo Tavassi per reggere il gioco: “ A sabbia? E che è! Vedi Antonino co a paletta e er secchiello”. Una battuta che ha scaturito la reazione di Antonino, che divertito si è avvicinato a Wilma Goich per abbracciarla teneramente.

Leggi anche: “Alfonso sta per annunciarlo”. GF Vip 7, Luca Onestini sa e avverte: la regia censura





GF Vip 7, Wilma Goich ha baciato un concorrente

Dunque, momento intimo al GF Vip 7 con Wilma Goich che ha baciato a sorpresa un concorrente. Prima di andare a dormire e quindi di mettersi nel suo letto, ha deciso di parlare con lui ma non solo. Infatti, gli ha strappato un bacio che sta facendo ancora discutere. Non tutti pensano che si sia trattato unicamente di una cosa fatta per scherzare, visto che lei è sembrata molto presa dalla situazione. E sul web sono apparsi numerosi commenti, che hanno preso di mira l’ex di Edoardo Vianello.

Dunque, Wilma ha dato un bacio a Daniele Dal Moro e il popolo della rete ha reagito così: “Che cringe, povero Dio”, “Noi ci scherziamo su (lo faccio anche io), ma pensate se fosse stato a parti invertite”, “Un uomo di 80 anni che bacia una donna di 30 che ha preso le distanze più e più volte e che ha detto chiaro e tondo, che non è interessata”. Anche se dall’altro canto, come sottolineato dal sito Leggo, c’è anche chi ha espresso felicità per quegli istanti teneri, che non facevano presagire alcun disagio.

Nella puntata di Santo Stefano Alfonso Signorini potrebbe chiedere maggiori delucidazioni ai due protagonisti, ma resta il fatto che per molti i sentimenti di Wilma Goich siano davvero forti e travalicano il limite dell’amicizia. Mentre Dal Moro la vede unicamente come possibile amica.