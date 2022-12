GF Vip 7, Luca Onestini nella bufera: la regia costretta a staccare. Sono giorni complicati per il concorrente attaccato da fuori dall’ex protagonista Luciano Punzo. Molto poco tenero con lui, Punzo ha spiegato come: “La persona che mi è piaciuta di meno nella Casa è Luca Onestini: grande giocatore, ha fatto già tre Grande Fratello, il Gf è casa sua. È un grande stratega secondo questo punto di vista. Poi quando sono uscito ho visto le nomination che ha fatto dopo. C’è stata quella a Daniele Dal Moro, uguale a quella che ha fatto con me e Luca Salatino. Quindi è uno stratega”.



E ancora: “Con il resto mi sono trovato bene con tutti, soprattutto con George Ciupilan. Spero che vinca lui perché è l’unico diverso un quel gruppo, molto più serio, pulito, un ragazzo molto educato. Spero che arriva fino alla fine e che se lo porti a casa questo Gf. È l’unico probabile vincitore”. Tra loro non è escluso un confronto nelle prossime settimane.

GF Vip 7, Luca Onestini parla dei contratti e scatta la censura



Intanto Luca è sempre più vicino a Oriana Marzoli. Al GF Vip 7 per diversi giorni si è vagheggiato di una possibile relazione tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, ma tra i due, dopo essersi avvicinati parecchio, non è scattata la famosa scintilla. L’ex UeD ha praticamente ‘friendzonato’ la modella, come si dice in gergo. La venezuelana, invece, ha vissuto un periodo tra le braccia di Antonino Spinalbese, ma anche in questo caso le cose non sono andate per il verso giusto.



Tra i due sono in molti a pensare che potrebbe nascere qualcosa: di certo negli ultimi giorni i loro rapporti si sono intensificati. Anche ieri Luca Onestini si è lasciato andare ad una confessione proprio con lei. Mentre parlavano in cucina, a un certo punto della conversazione, Luca Onestini rivolgendosi alla compagna d’avventura ha detto.



“Ma tu lo sai che loro devono tutti decidere se rifirmare il contratto? È scaduto il contratto. Sta settimana gli scade…”. Parole queste che hanno subito un’immediata censura da parte della regia. Nei prossini giorni i partecipanti entrati a settembre saranno chiamati a fare una scelta importantissima. Restare o mettere fine alla propria esperienza.