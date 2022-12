Luca Onestini, parole pesanti dall’ex fidanzata. Come molti ricorderanno Luca Onestini ha avuto una storia d’amore con la giornalista spagnola Cristina Porta. I due si erano conosciuti durante il reality spagnolo “Secret Story”. Purtroppo tra i due la relazione è finita male, con accuse reciproche. Luca sui social intorno a marzo scriveva: “Se la mia presenza infastidisce, preferisco eliminare il problema. Sono in hotel da ieri non per mia decisione. Per essere chiari”.

Lo stesso Luca Onestini aveva parlato dei motivi della rottura riferendosi in particolare alla gelosia di lei: “Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”. Dopo diversi mesi dalla fine della loro storia d’amore ora a parlare è Cristina Porta che durante una diretta su TeleCinco ha parlato con Gianmarco, fratello di Luca. Quest’ultimo ha accusato la giornalista di aver avuto un atteggiamento tossico durante la relazione.

Cristina Porta e le pesanti accuse a Luca Onestini

Dopo l’ennesimo attacco personale Cristina Porta non ci ha visto più e ha vomitato di fronte a Gianmarco Onestini tutto il suo risentimento nei confronti del fratello Luca. Prima di tutto ha accusato lo stesso Gianmarco di non fare abbastanza per aiutare il fratello: “Povero fratellino, non sta bene, tu non lo aiuti. Tuo fratello ha torto. L’ho amato più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Poverino ad aver il fratello che hai, perché non lo aiuti?”.

Successivamente Cristina Porta ha parlato in modo più specifico del rapporto con Luca Onestini: “Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto”. Alla domanda a che cosa si riferisse, però, la giornalista ha preferito sorvolare ed è tornata ad esclamare: “Aiuta tuo fratello! Aiuta tuo fratello”.

IERI SERA CRISTINA PORTA IN UNA TRASMISSIONE DICE AL FRATELLO DI ONESTINI , CHE HA AVUTO GRAVI PROBLEMI CON IL FRATELLO E CHE LUCA ONESTINI VA CURATO !! CAPITE DI CHI STIAMO PARLANDO #gfvip #nikiters #orianistas pic.twitter.com/S7puxtlIus — Soqquadro (@gicarestik2) December 17, 2022

Ieri sera non ho riconosciuto Luca Onestini da Uomini e Donne, passando per il Luca di Ivana, il Luca di Oneston. Mi sembrava una persona totalmente diversa, non so cosa gli sia successo ma credo abbia bisogno di aiuto come ha detto la sua ex Cristina Porta.#gfvip — VR46 e FT9 (@giorgia_pinii) December 17, 2022

Nel frattempo al GF Vip Luca Onestini continua il tira e molla con Nikita Pelizon. La modella è molto attratta dall’ex UeD, ma quest’ultimo ha più volte ribadito che per lui si tratta solo di amicizia. Solo, come fa notare qualcuno, i suoi comportamenti, gli strusciamenti, i baci fanno intendere qualcos’altro. E c’è chi accusa apertamente il gieffino di non essere corretto nè sincero…

