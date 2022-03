Momento da dimenticare per Luca Onestini. L’ex ‘Uomini e Donne’ e ‘GF Vip’ ha comunicato ai suoi follower qualcosa che era nell’aria già da alcuni giorni. Mancavano praticamente le sue conferme ufficiali, che adesso sono arrivate attraverso il suo profilo Instagram. Una situazione personale complicatissima, che ovviamente non si aspettava di vivere così presto. Inevitabilmente i suoi fan saranno rimasti sbigottiti, quando hanno iniziato a leggere quelle parole che hanno scioccato tutti.

Alcuni giorni fa Luca Onestini ad ‘Europa Press’ si è soffermato sulla sua partner Cristina Porta, con la quale non starebbe attraversando momenti indimenticabili: “Quando hai un partner è normale vivere dei momenti difficili”. L’ex ‘Uomini e Donne’ e ‘GF Vip’ è stato intervistato mentre si trovava ad uno show a teatro a Madrid insieme al fratello Gianmarco. Non c’erano state reazioni da parte della ragazza, che a questo punto potrebbe anche intervenire per fare il punto della situazione sul loro rapporto.

Luca Onestini è stato invece colui che ha deciso di rompere il silenzio e chiarire una volta per tutte come stiano le cose con la sua partner, conosciuta nel reality spagnolo ‘Secret Story’. E purtroppo l’epilogo più triste per lui si è materializzato. Come ha scritto sul social network, non vive più con la sua dolce metà, che può già essere considerata praticamente una ex: “Se la mia presenza infastidisce, preferisco eliminare il problema. Sono in hotel da ieri non per mia decisione. Per essere chiari”.





Dunque, è stato praticamente cacciato via da Cristina Porta. Infatti, poi Luca Onestini ha aggiunto ancora: “Devo sopportare di non ricevere nemmeno una risposta sul mio cellulare. Se lo fa, è solo per dirmi di non tornare a casa anche se era quello che desideravo di più. Non ha tempo per rispondermi ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola. Quando è stata lei a dirmi di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi. Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito”.

Infine, Luca Onestini ha scritto su Instagram: “Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non può continuare così. Ognuno vada per la sua strada separatamente. Un bacio”. Quindi, non sembrano esserci speranze su un ricongiungimento e la sua storia d’amore con Cristina può già definirsi conclusa. Una vera e propria mazzata per l’ex concorrente di ‘Secret Story’.