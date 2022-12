Dana Saber sta portando sconquasso nella casa del GF Vip 7, dal suo ingresso infatti è stata costantemente sotto i riflettori. Oggi è intervenuta anche Dayane Mello dopo che Dana ha parlato più di una volta di Dayane, del bacio a Milano ripreso dalle telecamere e altre cose. : “Ognuno deve fare il percorso di vita e di lavoro e si deve togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anch’io il mio percorso con tanti sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguali, ma devi nascere con l’essenza giusta”.



“Io amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti. È inutile che la gente non si toglie il nome dalla bocca per farsi pubblicità. Basta, fatevi la vostra c***o di vita e lasciatemi in pace”. Poi Dana si è fatta criticare dopo che, nel mezzo di una chiacchierata con Attilio Romita, ha sottolineato il suo apprezzamento fisico per Vladimir Putin.

GF Vip 7, Dana Saber pronta a dichiararsi a George Ciupilan?



Per i motivi che tutti sappiamo, questa dichiarazione ha suscitato un po’ di indignazione tra gli utenti su Twitter. Mentre altri hanno fatto dell’ironia riguardo la possibilità da parte di lei di dichiararsi a George Ciupilan poiché è stata notata una somiglianza tra il giovane vippone e il presidente russo. E George che ne pensa? Per ora è preso da altro.



Sta smaltendo l’amaro per la sorpresaccia di Alfonso Signorini che l’ha messo davanti alla sua ex Samara. I due hanno avuto una relazione breve ma ricca di emozioni e sentimenti, come da lei raccontato in diretta: “So che non avrei voluto vedere me ed è passato un sacco di tempo. No ci siamo nemmeno salutati prima che tu entrassi qui. Ma io ti ho seguito e mi sono legata al tuo percorso. Non potevo non passare. Abbiamo avuto una relazione strana. Corta ma vissuta parecchio”.



“Ci siamo mancati di rispetto, troppo orgogliosi e rancorosi. Forse troppo infantili. Vorrei dirti che vorrei avere quel rapporto di amicizia maturo”. Una scena che ha mandato su tutte le furie i fan del GF Vip 7. Scrive un’utente sui social. “Che scena pietosa che ha fatto questa poveretta. È venuta lì solo per farsi vedere su canale 5, lui nemmeno se la ricordava più, era così necessaria questa scena patetica??? Lei proprio quando è entrato nella casa si è resa conto di queste cose?”.