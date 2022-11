GF Vip 7, bufera su Alfonso Signorini dopo la puntata di ieri: la sorpresa a George Ciupilan non è stata gradita ai fan che hanno sparato a zero. In una serata ricca di colpi di scena, dopo che George aveva avuto un duro confronto con Luca Salatino scoperto a parlare alle sue spalle, Signorini ha avuto un lungo colloquio con il concorrente che si è aperto parlando della sua infanzia. I suoi genitori si separarono quando aveva un anno, suo papà sparì, mentre sua madre andò in Italia per provare a cambiare vita e a costruire un futuro per il figlio.



Poi il padre era tornato a riprenderselo ed il rapporto era stato tutt’altro che morbido. “La notte piangevo perché volevo mia madre. Mio padre mi diceva: “Basta, altrimenti ti tiro uno schiaffo”. Non ho ricordi belli di lui, lo vedevo forse la sera, incavolato. Non ho bei ricordi. Non voglio dire tutto perché non riesco a essere così cattivo. Non porto rancore, è andata così”. Del padre ha posi detto: “Non l’ho vista come una figura positiva nella mia vita, non voglio essere così”.

Leggi anche: “Un’altra parente vip”. Micol Incorvaia, non solo la sorella Clizia: in famiglia una famosa della tv





GF Vip 7, la ‘sorpresa’ a George Ciupilan scatena la bufera



Dopo queste parole Alfonso Signorini ha anticipato che il giovane concorrente del GF Vip sarebbe entrato in contatto con il padre grazie alla trasmissione. Un video di pochi secondi che ha sollevato le polemiche: “Ma non vedete come soffre sto ragazzo? Fargli vedere il padre equivale a fargli del male”. “Non si gioca con il dolore”. Messaggi che sono continuati a piovere per tutta la sera.



“Ma sto bambino può patire queste cose e dover rivedere il padre che gli fatto queste cose? Mi sto veramente preoccupando per ciò che dovrà affrontare George da stanotte dopo questa sorpresa di me**da”. Dopo aver visto il padre George è crollato in lacrime aggiungendo: “Voglio stringere la mano a mio padre, non ho problemi, non serbo rancore”.



Un’uscita di stile che non basta a perdonare Signorini: “Ma perché questa insistenza col padre! Potevano fermarsi alla sorpresa della mamma, fargli sentire il padre dopo che George ha raccontato l’inferno che gli ha fatto passare e che non voleva più né vedere né sentire è stata proprio una mancanza di umanità. Una sorpresa dovrebbe far piacere e non risvegliare ricordi brutti che un ragazzo di soli 20 anni vorrebbe tanto dimenticare”.

“Guardate le foto!”. GF Vip, la mamma di Micol Incorvaia contro Antonella Fiordelisi