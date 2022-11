Bufera nella casa del GF Vip 7 dopo quelle parole. Tuona contro altre due gieffine e finisce nel mirino delle aspre critiche dei fan: la mamma di Micol Incorvaia sembra essere un fiume in piena, prendendo le parti della figlia. La frecciatina al veleno colpisce in pieno Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

La mamma di Micol contro Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. La donna è intervenuta pubblicamente attraverso il profilo Instagram prendendo le parti dell’influencer di 29 anni, che sta proseguendo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Fazioni vere e proprie anche tra i fan, ovvero tra chi prende le parti di Micol Incorvaia, e chi quelle di Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

La mamma di Micol contro Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli: scoppia la bufera fuori dal GF Vip 7

La mamma di Micol Incorvaia, Corinna Recca, ha deciso di dire la sua attraverso il suo profilo social, senza evitare di lanciare la frecciatina contro le due gieffine. Nel post la donna ha paragonato la figlia Micol a Cenerentola e con tono provocatorio e sarcastico, le due gieffine alle sorellastre, riprendendo dunque le dinamiche della nota fiaba. Foto che poi non potevano che essere ulteriormente condivise e diffuse anche da parte dello staff della Vippona. (“Perché si comporta così”. GF Vip 7, crolla il piano di Antonella Fiordelisi: guai anche per Edoardo).

Nel giro di poco tempo, scoppia la bufera tra i fan. Le due foto di Antonella ed Oriana non sarebbero casuali, perché se da un lato lo scatto della venezuelana sembra riprendere il periodo precedente alla chirurgia, altrettanto potrebbe dirsi dello scatto di Antonella, per nulla recente. Le accuse contro la mamma di Micol da parte della fazione ‘avversaria’ arrivano puntuali. C’è chi l’accusa di incoerenza, per esempio, alla luce di quanto affermato da Micol a Casa Chi: “Per gratificare una donna non c’è bisogno di denigrarne un’altra”.

Mamma mia Edoardo la deve proprio smettere di denigrare Micol per gratificare la sua fidanzata… AH NO MA QUESTA È LA MAMMA DI MICOL



Clizia due giorni fa a Casachi:

'Per gratificare una donna non c'è bisogno di denigrarne un'altra'



Dovrebbe dirlo alla mamma☺#gfvip pic.twitter.com/VCkcNoofTJ — -𝗙𝗿𝗲𝘆𝗮 (@nomiecognomi) November 17, 2022

E al di là della bufera social dopo le parole della mamma di Micol, per i fan resta ancora un nodo da sbrogliare, quello a proposito del presunto principe azzurro della favola. Stiamo parlando proprio di Edoardo Tavassi, che per molti fan sarebbe l’uomo perfetto al fianco della nota influencer. Dinamiche in casa che farebbero pensare a una sottile gelosia del videomaker nei confronti di Micol, sentimento che spesso può rivelarsi avamposto di qualcosa di più intenso e significativo. Ma il lieto fine della favola si lascia ancora attendere.