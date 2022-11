Antonella Fiordelisi, via la maschera al GF Vip 7. A parlare è Luciano Punzo che nel pomeriggio si è lasciato andare ad una serie di considerazioni che hanno toccato anche Edoardo Donnamaria, fin tropo protettivo nei suoi confronti. Di Antonella in queste ore si è parlato parecchio sia dentro che fuori la casa dove Silvia e Giulia Provvedi hanno reso importanti dichiarazioni. A Casa Pipol, Giulia ha attaccato pesantemente la gieffina: “Parentesi calciatori, io le ho sentite le sue uscite”.



“Lei fa la finta tonta, è partita che sembrava una pecorella, dolcissima. Adesso è aspida come il veleno facendo la lista della spesa delle persone che le hanno scritto. Non è l’unica che riceve messaggi da uomini. Un po’ meno Fiordelisi”. Ma Casa Pipol le Donatella hanno fatto anche un nome di un ex calciatore che ha avuto contatti con Antonella Fiordelisi e non solo: “Antonella Fiordelisi ha fatto un sacco di polemica. Diversi calciatori le hanno scritto ma Totti non è l’unico”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi attaccata da Micol Incorvaia



“C’è stato qualcosa con Marco Borriello, ma non sappiamo se gli ha messo un mi piace o qualcosa di più. Ma non solo lui le ha scritto ma anche un giocatore della Juventus l’ha fatto, ma è fidanzatissimo”. Tornando a Luciano Punzo, non è stato affatto morbido con lei raccogliendo il favore di Micol Incorvaia e Giaele De Donà.



Proprio Micol ha spiegato: “In questo modo non la fa crescere. Mi arrabbierei se il mio ragazzo dovesse sempre intervenire le mie questioni. Antonella pensa che tutti vogliono litigare con lei. Lui fa così perché altrimenti lei si arrabbia se non viene difesa. Lei manda sempre frecciatine per provocare ma non capisce che hanno un peso. Gode nel vedermi stare male”.



E ancora: “Lei poi pensa che tutti se la vogliono prendere con lei. Non si domanda perché tutti se la prendono con lei”. Solo pochi giorni fa Antonella era stata attaccata da Guendalina Tavassi. Un colpo duro per il quale si era sfogata con Edoardo: “Non penso proprio di aver parlato male con Guendalina. Lei mi ha offesa e se non devo piacere per questo preferisco uscire. Se al pubblico non piaccio meglio andarmene.. Io sono una persona vera ed istintiva purtroppo e spero si capisca. Guendalina è venuta qui per fare un brutto teatrino”.

