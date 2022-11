Puntata impegnativa per Antonella Fiordelisi, l’ultima del GF Vip 7. Tra aggiornamenti su Covid nella Casa e triangoli amorosi come quello tra Antonino, Oriana e Daniele anche una sorpresa in giardino per la schermitrice e influencer. Sorpresa in carne ed ossa che probabilmente avrebbe evitato volentieri, visto come è andata a finire.

Ha voluto parlare con lei, che nella Casa ha un flirt con Edoardo Donnamaria, Guendalina Tavassi, sorella dell’altro vippone che si chiama Edoardo. Ma l’ex naufraga non è stata l’unica a criticare Antonella, che si è beccata i fischi del pubblico. Anche Micol Incorvaia ci ha messo del suo e come Guendalina ha ricevuto applausi.

Leggi anche: “Ho scoperto tutto”. GF Vip 7, l’audio era aperto: spoiler di Antonino con la Casa





Antonella Fiordelisi crisi GF Vip: la decisione

In un certo senso il pubblico GF Vip si è quindi rivoltato contro Antonella Fiordalisi, che all’inizio del reality era al contrario tra i preferiti. Una reazione che non è sfuggita alla diretta interessata, che dopo la puntata si è sfogata con il suo Edoardo: “La gente del pubblico sta applaudendo tutte le cose contro di me. Hai ragione che non devo badare al pubblico e lo farò. Non fingo di essere chi non sono come queste dentro la casa. Queste sono finte buone poi cacciano il veleno e sono delle vipere”.

“Per come sono fatta io non riesco a stare zitta. Comunque adesso non farò più nulla, non dirà mai più la mia. Faccio parlare gli altri, bene così andate avanti. Non commenterò più nulla, visto che parlavo sempre io. Visto che mi sono presa dell’arpia e strega, mi sono stancata. Perché tanto è inutile. Poi vabbè i fischi e tutto, che devono fare in studio? Io rispondo sempre a tono. Visto che la gente applaude solo chi mi viene contro, allora io non dico più nulla. Almeno starò zitta in puntata così non mi fanno gli applausi contro o i fischi”, ha continuato Antonella Fiordelisi.

lei si prende i fischi e gli applausi contro ogni puntata solo i grandi ci riescono #gfvip pic.twitter.com/WjIwQv02pg — assenzio (@asfaltofresco) November 15, 2022

le uniche cose che interessano ad antonella:



– gli applausi



– gli aerei



– i consensi #gfvip — setha cohen ♍️✨ (@legillimens_x) November 15, 2022

“Micol ride per i fischi e gli applausi contro di me? Vabbè tu falla ridere tanto il pubblico vero vede queste cose, no quello in studio. Io sono fatta così, anche al provino mi hanno presa per quello. Pure con gli autori dicevo quello che pensavo. E vabbè, da domani parlerò solo con chi dico io e non dirò la mia sulle cose di altri. A quanto pare parlo troppo. Preferisco non parlare, che mi nominino per quello. Sì farò come uno sciopero del silenzio su ciò che non mi riguarda”, la promessa della vippona.