GF Vip, già si parla di finale. Sono giorni impegnativi questi per chi sta dentro e fuori la Casa dopo l’ingresso totalmente inaspettato non di un nuovo vippone ma del Covid. E ovviamente nella puntata di lunedì 14 novembre Alfonso Signorini ha chiarito la situazione e tranquillizzato il pubblico: i 4 concorrenti stanno bene, solo Attilio Romita è un po’ provato per la febbre.

Ma tornando alla chiusura di questa settima edizione del GF Vip, la possibilità che fosse prolungato fino a primavera come successo per le ultime due edizioni era altissima. E infatti Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che andrà avanti almeno fino a marzo (fino al 27, secondo Dagospia) per poi lasciare spazio all’Isola dei famosi.

GF Vip finale, i concorrenti scoprono tutto

In diretta, invece, Alfonso Signorini ha detto al pubblico che la finale del GF Vip ci sarà in aprile. Peccato che aveva l’audio aperto con i concorrenti che aveva appena ‘interrogato’ e che quindi l’hanno scoperto. Ma andiamo con ordine. L’annuncio del prolungamento sino ad aprile è arrivato alla fine di un blocco dedicato al triangolo Antonino Spinalbese-Daniele Dal Moro-Oriana Marzoli.

“Volevo anche ricordarvi una cosa importante. Da oggi ci sarà un solo appuntamento settimanale e poi torneremo con il doppio più avanti. Ma tanto ce n’è tanta di strada da fare da qui alla finale. Visto che il programma finirà ad aprile. Quindi la prossima puntata ci sarà lunedì 21 novembre”, ha detto il conduttore parlando quindi di finale.

Ma che Alfonso si è fatto sentire che diceva “fino ad Aprile” nessuno gli ha detto nulla?#GFVIP — Indira81 💐 (@Indira813) November 14, 2022

E Antonino, appena uscito dalla Mistery Room, ha svelato agli altri che hanno davanti ancora 5 mesi di reality, anche se con molta probabilità a dicembre potranno scegliere se proseguire o meno l’avventura nella Casa: “Avete sentito? Ah, non vedevate nulla? Comunque ha detto che qui dura fino ad aprile. Sì sono sicuro, ho sgamato un audio prima nella stanza”, ha spifferato. Lo spoiler, insomma, è stato servito. Ma, aggiunge il sito Biccy, non ci sono state ‘reazioni estreme’ come accaduto al GF Vip 5, quando alcuni concorrenti decisero di abbandonare.