“Si sposta”. GF Vip, rivoluzione vera: dopo più di 20 anni la voce bomba che cambia tutto

Il Grande Fratello Vip lascia Cinecittà. È una vera e propria rivoluzione quella di cui si parla sempre più insistentemente in queste ore. Il reality di Alfonso Signorini in queste ore è funestato dai casi di Covid. Al momento sono quattro i concorrenti risultati positivi, ovvero Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita e Patrizia Rossetti. Ma pure Pamela Prati, ultima eliminata, è stata contagiata e anzi dice di essere preoccupata per la sua salute.

Anche gli esperti, come Fabrizio Pregliasco e Antonella Viola, hanno parlato del Covid nella Casa. L’immunologa in particolare ha dichiarato che il virus “può entrare perché non è possibile controllare costantemente tutti”. Per evitarlo bisognerebbe fare tamponi a tutti i concorrenti ogni giorno, cosa ovviamente ben poco pratica. In ogni caso adesso a farl parlare è un’altra questione: sembra infatti che il reality cambierà presto casa.

Il GF Vip cerca una nuova location

Da ben 22 edizioni a questa parte il Grande Fratello Vip si è svolto a Cinecittà, la casa del cinema di Roma. Adesso, però, la società che produce il reality, la Endemol Shine, starebbe cercando una nuova casa per lo show. Una vera e propria rivoluzione che riguarderebbe sia la versione Vip che quella Nip. A rivelarlo è stato l’esperto di tv Davide Maggio e si parla già anche delle possibili soluzioni in pole position.

Sembra che la produzione non voglia lasciare Roma e dunque sono stati visionati alcuni studi nella Capitale. Si tratta degli studi Voxson e Videa. Ma c’è anche la possibilità che la Endemol lasci Roma per andare a realizzare il GF Vip a Milano. Precisamente in via Mecenate, dove sono già stati prodotti programmi per la Rai oppure a Cologno Monzese. In questo secondo caso, però, il cambiamento sarebbe davvero radicale e riguarderebbe anche il format. Inoltre la rivoluzione coinvolgerebbe anche le maestranze che da anni lavorano nello show.

Sono due i moviti per cui il GF Vip potrebbe cambiare casa dall’anno prossimo. Prima di tutto il contratto di affitto con Cinecittà è in scadenza. Inoltre sembra che la direzione degli studi cinematografici voglia dire basta alle produzioni televisive per concentrarsi esclusivamente sulla realizzazione di film per il grande schermo.

