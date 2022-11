Edoardo Tavassi e la frecciatina a Micol Incorvaia al GF Vip. Ne abbiamo parlato a lungo, il rapporto tra i due concorrenti è sempre più affiatato e vicino. Sembra esserci qualcosa di concreto in effetti tra Edoardo e Micol, anche se la giovane nelle ultime ore sembra aver un po’ ritrattato non si sa bene per quale motivo. Ed è proprio in quei momenti che il Tavassi ha lanciato una frecciatina infuocata alla donna che, dice, potrebbe farlo innamorare.

Ma cosa è accaduto in pratica? Partiamo dal presupposto che sui social e non solo, gli Incorvassi sono un vero e proprio trend e in molti godrebbero nel vederli insieme ufficialmente. Tuttavia mentre Edoardo stava raccontando un aneddoto sui suoi calzini (che per inciso ha fatto sganasciare dalle risate la Incorvaia), la ragazza ha detto: “Mi sento cretina che rido soltanto io ogni volta, però credo che sono stupidi gli altri perché non capiscono“.

Edoardo Tavassi e la frecciatina a Micol Incorvaia al GF Vip

A quel punto Tavassi risponde ironicamente, come sempre: “Questo è molto probabile… sarà che non mi sentono“. Il suo però era un chiaro riferimento a Edoardo Donnamaria e George che nel frattempo erano impegnati a giocare a dama. “E invece ti sentono! Il più delle volte… ma non è detto che debbano ridere…”, ha replicato Micol.

Nikita che cerca in tutti i modi di far mettere insieme Edoardo Tavassi e Micol 💀✈#gfvip #nikiterspic.twitter.com/kGh0vzPA9E — Våle🐍; Campioni d’italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) November 10, 2022

“Edoardo ride perché lui è come noi“, ha aggiunto in riferimento a Donnamaria. “Edoardo sì, è uno dei pochi che ha l’ironia mia, proprio la mia… Guarda che è difficile, credimi“, ha detto Tavassi che con Donnamaria ha stretto un bel rapporto di amicizia. Ma è a questo punto che Micol Incorvaia scappa qualcosa di davvero forte sul giovane: “Lo so, è per quello che mi sono trovata bene con noi… anzi posso dirti…”.

EDOARDO TAVASSI SOTTO TUTTA TRENITALIA PER MICOL #incorvassi pic.twitter.com/cDPKUKzpjq — g i a d a (@ovunquetusiaaa) November 13, 2022

PER TANTE CARATTERISTICHE SINCERAMENTE TRA ORIANA E MICOL È MOLTO PIÙ PROBABILE CHE MI INNAMORI DI MICOL



EDOARDO TAVASSI ARTE MAESTRIA SACRIFICIO BELLEZZA E PROFESSIONALITÀ #incorvassi pic.twitter.com/TDqqngUTYy — g i a d a (@ovunquetusiaaa) November 14, 2022

“…Lo amo ancora! Ti amo! Spogliati!”, ha quindi urlato con ironia Edoardo Tavassi, forse per non farla continuare. A parte le battute, a Tavassi probabilmente non andava minimamente di stare a sentire un aneddoto su Incorvaia e Donnamaria da coppia. Forse il ragazzo comincia ad essere geloso anche delle precedenti storie di Micol e questo confermerebbe che sta davvero perdendo la testa per lei.

