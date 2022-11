Il fidanzato di Nikita Pelizon contro il GF Vip 7. Torna alla ribalta Valerio Tremiterra, ormai ex fidanzato della concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’imprenditore era finito nell’occhio del ciclone dopo la pubblicazione di un video ricevuto da Nikita e diffuso senza il suo consenso.

Per questo motivo la concorrente del GF Vip 7 si è detta molto infastidita, annunciato durante la diretta di voler prendere distanze dall’uomo e quindi chiudere ogni tipo di contatto con lui. “Se io e lui abbiamo deciso che sarebbe rimasto tutto privato e che io sola avrei deciso se parlarne e renderlo pubblico, tu non appari. Piuttosto mandi una lettera. Io qui dentro non ho mai detto il nome di lui. Stavo valutando da settimane ed erano stati più di 20 giorni belli. Io adesso sono libera partiamo da questo presupposto”, aveva detto la concorrente.

Il fidanzato di Nikita Pelizon contro il GF Vip 7

Dopo le parole furiose della vippona, il fidanzato di Nikita è tornato per puntare il dito contro il GF Vip 7 e alcuni amici di cui si sarebbe fidato. “Questo è un video che mi ha regalato lei prima di entrare nella Casa. Inaspettato ovviamente. Un video molto romantico. Carico di amore che il Grande Fratello Vip, senza nessuna autorizzazione, ha mostrato in televisione facendo addirittura il mio nome”, ha spiegato.

Valerio Tremiterra è un fiume in piena e non ci sta a passare per quello che ha voluto sbandierare ai quattro venti la sua intimità con Nikita. “In barba alla privacy, in quanto io non volevo nemmeno che Nikita pronunciasse il mio nome. In ogni caso mi sono sicuramente sbagliato io perché mi sono fidato di amici”, si legge ancora nel video poi pubblicato da Deianira Marzano.

Il fidanzato di Nikita ha parlato anche delle modalità in cui il GF Vip 7 ha diffuso il filmato: “Il resto è agli occhi della cronaca. Gli hanno posto quel video in modo sbagliato. Successivamente hanno introdotto nella Casa altri uomini. Non so più che fare e che dire. Ed è anche per questo motivo che ho deciso di non andare in trasmissione al di là dei miei grossi problemi di salute”.