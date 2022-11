Dopo due mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 l’identità del misterioso fidanzato di Nikita Pelizon è stata svelata. A rivelarlo è il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che ha pubblicato un video diventato virale.

Durante la clip di presentazione del GF Vip 7, la modella aveva detto di essere single ma a smentirla ci aveva pensato Matteo Diamante, noto per aver partecipato a La pupa e il secchione e l’Isola dei famosi. “Devo dire che lei è sempre bellissima. Anche se devo fare una precisazione, io il suo status sentimentale lo sapevo diverso. – aveva detto – Certo che poi il lavoro ha la precedenza su tutto. Ho già vissuto anche questa scena, che non mi è nuova”.

Il fidanzato di Nikita GF Vip 7, rabbia dopo il video: “Non doveva”

Il fidanzato di Nikita ha scritto privatamente a Signorini e il conduttore ha riferito il fatto alla vippona: “Il tuo fidanzato mi ha scritto in privato. Se tu mi dai l’ok gli rispondo. Poi potremmo anche organizzare un incontro qui al GF Vip. Dimmi tu cosa vuoi fare in merito”. Perplessa la modella che ha risposto: “Oddio fidanzato però è un parolone. Se lo voglio incontrare qui? Oddio posso pensarci? Alfonso posso dirtelo più avanti? Per adesso facciamolo stare un po’ in bilico. Comunque è strano, perché prima che entrassi al GF Vip lui non voleva finire sui giornali o in tv. E adesso invece chiede gli incontri? Questa cosa non la capisco”.

Il fidanzato di Nikita si chiama Valerio Tremiterra, è un imprenditore e ha 54 anni. Il suo volto è stato pubblicato sempre da Chi. Si tratta di un video privato evidentemente inviato dal 54enne alla redazione del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel video, infatti, i due appaiono felici e innamorati mentre trascorrono insieme le vacanze e poi a cena insieme.

Dopo la divulgazione del video da parte del fidanzato, Nikita si è infuriata e ha spiegato che non c’era nessuna autorizzazione. “Io non ho autorizzato che quel video venisse fuori, 2. Se lo ha deciso lui allora ha cambiato quello che ci eravamo detti, perché?”, ha detto in uno sfogo con Charlie Gnocchi.

“3. Sei il primo che hai detto che non vuoi essere reso pubblico, che non vuoi che io lavorassi in tv, che non vuoi che questa cosa era chiaramente per me importante, per gli altri miei progetti, ecc… e poi mandi quel video alla produzione? Mi fa strano. Non era reso pubblico minimamente, minimamente, è una cosa che io gli avevo mandato su Whatsapp. Una cosa forte? Una cosa privata si chiama”, ha detto ancora Nikita.