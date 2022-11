L’impensabile è successo davanti ad Antonino Spinalbese al GF Vip 7. Il video ha fatto il giro della rete e ha lasciato tutti molto sorpresi. Nessuno poteva immaginarsi che qualcuno potesse sbattergli in faccia quella frase inaspettata, anche se ovviamente sarebbe stato fatto tutto senza malizia. Ma nonostante questo quelle parole hanno fatto scalpore e sono destinate a creare discussioni. A soffermarsi sull’accaduto è stato uno dei nuovi entrati nella casa più spiata d’Italia. L’ex di Belen Rodriguez ne ha dovuto prendere atto.

Antonino Spinalbese al GF Vip 7 ha ascoltato quelle parole e ha avuto una reazione spontanea. Intanto, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà nel mirino. È successo nella serata dopo che Giaele ha ricevuto la lettera del marito Brad. Una lettera dalla quale traspare un misto di delusione e apprensione. “Cara Giaele, ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di libertà per vivere la vita al massimo, rimanendo impegnati nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci”.

Antonino Spinalbese, al GF Vip 7 nominato Stefano De Martino

Uno dei nuovi arrivati ha nominato qualcuno in particolare davanti ad Antonino Spinalbese, dopo la puntata del GF Vip 7 di giovedì 3 novembre. Diversi concorrenti stavano chiacchierando tra di loro e questo concorrente probabilmente non si è nemmeno reso conto di aver citato una persona, che comunque Antonino conosce. Quella frase avrebbe potuto indispettirlo, ma è arrivata una reazione molto particolare del gieffino. Anche se sul web si sono registrate delle prese di posizione da parte di diversi utenti su Twitter.

A parlare è stato Luciano Punzo, il quale stava nominando alcuni luoghi simbolo di Napoli con Antonella Fiordelisi, quando si è lasciato scappare anche davanti ad Antonino Spinalbese: “Dove è cresciuto pure Stefano De Martino”. Una volta ascoltata quella frase, lui è rimasto gelato e ha cambiato la sua espressione, come spiegato dal sito Blasting News, anche se non c’è stato alcun commento da parte di Spinalbese. Quest’ultimo è l’ex di Belen, che è tornata insieme al conduttore televisivo dopo la fine della loro relazione.

DOVE È CRESCIUTO PURE STEFANO DE MARTINO



DAVANTI AD ANTONINO PORCODIAJAJAJSJ #gfvip pic.twitter.com/qX4xZieqtw — ~ (@joyglorius) November 4, 2022

L’utente che ha postato il breve filmato incriminato ha commentato: “Lo hanno detto davanti ad Antonino, ma porca miseria”. E altri hanno risposto con divertimento davanti a quello scivolone inaspettato di Punzo, che ovviamente non voleva certamente mancare di rispetto ad Antonino Spinalbese. Vedremo se questo argomento uscirà ancora nei prossimi giorni.