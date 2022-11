GF Vip 7, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà nel mirino. È successo nella serata dopo che Giaele ha ricevuto la lettera del marito Brad. Una lettera dalla quale traspare un misto di delusione e apprensione. “Cara Giaele, ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di libertà per vivere la vita al massimo, rimanendo impegnati nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci. E non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte. Perché una parte di te era ed è sempre con me”.



“Come tuo marito, ho accettato di essere favorevole alla tua partecipazione al GF Vip, ma a due condizioni – continua il marito di Giaele De Donà, già in lacrime – Uno, di essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata. Due, rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata nel miglior modo possibile”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà nel mirino di Oriana



E ancora: “Ora ho delle preoccupazioni per alcune azioni molto specifiche, per il tuo comportamento come mia mogli Comportamento che è visibilmente inappropriato per molti e bene al di là di ciò che sarebbe rispettoso per noi”. Parole che hanno sollevato la reazione di Antonino Spinalbese che, stuzzicato dalla neo entrare Oriana Marzoli (la bella spagnola ha già fatto innervosire non poco Antonella Fiordelisi) ha spiegato la sua versione.



Antonino ha risposto ad Oriana che sotto le coperte ci sono stati solo ‘grattini’ e niente di serio. “Se così fosse, se fossimo andati oltre, te lo direi tranquillamente. Lei può fare quello che vuole. A me non cambierebbe nulla dirti che sì, è successo” ha detto Antonio “Ci piacciamo, ma siamo amici”, ha poi aggiunto Giaele.

Ecco che Oriana, finita intanto nel mirino di Antonella Fiordelisi, entra nel dettaglio:

“Io ho pensato che voi avevate sc…ato. Non so se si può dire questa parola. Giuro che si vede da fuori”. Antonino e Giaele hanno continuano a negare il tutto. In particolare, Spinalbese ha assicurato: “Se ti fidi di me, non abbiamo fatto nulla, zero”. La storia è solo all’inizio.

