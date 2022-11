Chi è stato eliminato nella puntata del GF Vip 7 del 3 novembre 22? Prima di parlare di chi è uscito è importante sapere che è stata la serata dei nuovi entrati. C’è da dire che Luca Onestini e Edoardo Tavassi potrebbero essere una garanzia, soprattutto se Luca replicherà l’esperienza del GF Vip 2. Per non parlare del fratello di Guendalina, già amatissimo dal pubblico dei reality dopo l’Isola dei Famosi. E poi ci sono Micol Incorvaia, che creerà il triangolo con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Luciano Punzo, Sarah Altobelli e Oriana Marzoli.

Il padrone di casa, per mettere un po’ di pepe, ha cominciato la puntata proprio con il desiderato triangolo parlando dei Donnalisi e facendo entrare subito Micol. “Non so se sei felice della mia improvvisata”, così si è presentata la Incorvaia a Edoardo, che però ancora non sapeva di avere davanti una nuova concorrente. Tra l’altro Signorini li ha fatti incontrare nel cortiletto della Casa e solo Antonella sapeva tutto ed era in confessionale.

Chi è stato eliminato nella puntata del GF Vip 7 del 3 novembre 22?

Micol è entrata col piede di guerra parlando di un Edoardo interessato e molto preso e di una Antonella meno presa, che fino a pochi giorni fa aveva atteggiamenti poco chiari. Però appena è uscita dal confessionale, Antonella ha subito attaccato Micol ed è partita in quarta facendo il terzo grado a entrambi.

Dopo diverse dinamiche che andremo ad analizzare nella giornata di oggi, è importante sapere che Carolina Marconi è l’eliminata della quattordicesima puntata del GF Vip 7. Ma come sono andate le percentuali? George 42%, Patrizia 25%, Pamela 18%, Carolina 15%. C’è da dire che dopo il verdetto c’è stato l’ingresso di Onestini con il suo balletto social.

Non solo: Luca, Charlie e Antonino sono gli immuni votati dalla Casa e dunque salvi dalla nomination. L’opinionista Sonia Bruganelli ha reso immune Antonella, mentre Orietta ha premiato Giaele. Poi si è andati avanti con le nomination palesi: il televoto non è eliminatorio, ma il più votato sarà immune. I nominati sono Nikita, Giaele e Attilio. Avanti tutta allora.

