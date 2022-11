GF Vip 7, Cristina Quaranta attacca Marco Bellavia, l’ex showgirl ha scelto le colonne del settimanale Chi per sparare a zero sui compagni di viaggio tra cui davvero pochi si salvano. L’inizio dell’intervista è una dichiarazione di guerra. “Questo cast del Grande Fratello Vip è pieno di lecchini e doppiogiochisti. Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e perfino Carolina Marconi: ridicoli. Salvo George Ciupilan e Luca Salatino. A George voglio bene, spero non caschi nelle grinfie di Nikita”.



“A Luca auguro la vittoria. Il più pulito, il più onesto, il più simile a me. Mi mancano i ragazzi: Ciupi, Amaurys, Antonino e Luca. Gli altri non li voglio più vedere nella mia vita“, dice Quaranta. Che poi spiega: “Non cambio linea su nessuno. Partiamo da Marco Bellavia. Fin dall’inizio ho detto che era lì per fare il “pierre” e il finto simpatico per riallacciare i rapporti con il mondo dello spettacolo. Con me ha usato atteggiamenti non idonei che non sono andati in onda e preferisco non entrare nei particolari”.

Leggi anche: “Perché lui al suo posto?”. GF Vip 7, fuori Sonia Bruganelli, il nuovo opinionista è un caso





GF Vip 7, Cristina Quaranta attacca Marco Bellavia: il motivo



“Io e lui sappiamo bene che cosa è successo nella Casa. Ho preferito non reagire perché avevo capito i suoi problemi e mi fermo qui. Marco stava male, non doveva entrare. Ma la psicologa? Come si fa a dare l’idoneità a chi sta male? Noi non eravamo a conoscenza della sua situazione. Ma il caso Bellavia ci ha marchiato pesantemente. Voglio parlare con lui e voglio che lui sappia che cosa penso di questa storia. Ma voglio guardarlo in faccia. Fine”.



Quindi l’attacco finale: “Sono uscita per colpa di Nikita che mi ha fregato, è riuscita a colpire i miei punti deboli come l’amore per mio fratello morto per un tumore al cervello. Il mio errore è stato cascarci. Però l’aspetto sulla riva del fiume e sul fiume c’è anche la sua famiglia, che ha smentito il suo racconto strappalacrime che avete visto in televisione”.



“Lei è la peggiore in assoluto. Nikita ha colpito anche Elenoire facendola impazzire avvicinandosi a Daniele Dal Moro. Condanno lo sputo della Ferruzzi, ma la Pelizon l’ha fatta crollare appositamente. Una come lei arriverà certamente in finale aimè”. Insomma, da fuori Cristina ha le idee ancora più chiare.

Sonia Bruganelli, tutti a notare gli stivali. Il prezzo lascia increduli i fan: quanto costano