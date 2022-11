Si avvicina sempre più l’addio momentaneo di Sonia Bruganelli al GF Vip 7. Sarà sostituita in un determinato periodo ed è già scattato il toto-nomi. La produzione del reality show di Alfonso Signorini è al lavoro per cercare una degna o un degno successore della moglie di Paolo Bonolis, che poi però riprenderebbe nuovamente il suo posto in studio. E nelle ultime ore il sito Blasting News ha tirato fuori dal cilindro un nome clamoroso, che scompaginerebbe tutto. E chissà quante polemiche nascerebbero nella casa più spiata d’Italia.

A proposito di Sonia Bruganelli al GF Vip 7, in attesa di essere sostituita, nei giorni scorsi si era lamentata seppur ironicamente per una scelta grafica del programma. Era sparita dalla pagina ufficiale, la quale aveva dato appuntamento ai telespettatori attraverso i canali social: aveva condiviso un’immagine a tema Halloween che ritraeva l’opinionista Orietta Berti, Giulia Salemi, in studio per leggere i commenti del pubblico nel corso della serata, e Carmen Russo, ospite fissa. E Sonia: “Comunque non sono ancora andata in vacanza eh?!?”.

Sonia Bruganelli al GF Vip 7 sostituita da Alex Belli? La voce

Il colpo di scena sarebbe ormai dietro l’angolo. Sonia Bruganelli al GF Vip 7 sarà sostituita durante le feste di Natale. In alcune puntate non sarà in studio, come successo già nella scorda edizione della trasmissione di Canale 5. Il motivo è il medesimo, ovvero la volontà di trascorrere le vacanze natalizie in compagnia della sua famiglia. E probabilmente si concederà qualche vacanza esotica per godersi il caldo anche di inverno. Ma andiamo a vedere insieme chi sarebbe colui che diventerebbe momentaneamente opinionista del reality.

La stessa Sonia Bruganelli ha confermato che sarà assente in alcuni appuntamenti di dicembre e forse di inizio gennaio 2023. Al fianco di Orietta Berti potrebbe esserci un ex discusso concorrente del GF Vip, ovvero Alex Belli. Si era vociferato della promozione di Giulia Salemi, ma adesso è la dolce metà di Delia Duran ad essere passato in vantaggio. Resta ancora aperta anche l’ipotesi relativa al ritorno di Adriana Volpe, che l’anno scorso ha avuto non pochi problemi con la coniuge di Bonolis. Tutto comunque è ancora da decidere.

Parlando della sua vita privata, Alex Belli e Delia Duran non si sposeranno. A rivelare la bomba è Alberto Dandolo sulle colonne di Oggi: ha rivelato che i due starebbero prendendo in seria considerazione la possibilità di sposarsi civilmente, anche se al momento pare sia davvero complicato. Il motivo? Delia non sarebbe ancora riuscita ad ottenere il divorzio dal suo ex marito: “Ha una pratica di divorzio assai complicata con l’ex marito, l’imprenditore Marco Nerozzi…”.