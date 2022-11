GF Vip 7, per i sondaggi Carolina Marconi sarà eliminata stasera. La voce si rincorre da qualche giorno e potrebbe non dispiacere alla concorrente che solo martedì aveva spiegato di volere uscire. “Io non me la sento più. Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno tanto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado. Stavo per farlo. Sembra che gli autori stessi non mi vogliano…”, ha detto Carolina, sempre più a disagio al punto di valutare la possibilità di lasciare il gioco. I commenti dei fan, del resto, erano stati feroci.



“Antipatica, pettegola, ha proprio cattiveria. È entrata nel GF per tornare a vivere ….allora quelle persone che hanno avuto il tuo stesso gravissimo problema e non entrano al GF non vivono ? Meglio che stai zitta che sei irritante”. E ancora: “Vattene a casa Carolina, smettila di fare la vittima e vergognati. Tutta sta cattiveria/veleno che hai in corpo dovrebbe farti riflettere… Fattele due domande. E questa parla della vita”.

Per Carolina i momenti di tensione non sono mancati in questo GF Vip 7, clamoroso il suo sfogo nei confronti di Amaurysz per i toni usati perché, ha spiegato, in passato lei stessa ha subito violenze fisiche e verbali e che queste ferite le tornano in mente quando sente le urla di un uomo: “Quando hai usato quel tono… è troppo, non so come dirtelo. Il tono che hai usato con una ragazza può essere interpretato male”.



“Tu e Charlie siete stati violenti. Non voglio andare contro di te. Adesso stai usando un altro tono, ma quello di prima era esagerato. Sono una donna di 44 anni che riconosce la voce e ha subito tanto. Tu prima avevi un tono brutto. Fidati che mi hai fatto impressione. Io ho vissuto violenze fisiche e verbali. Ho detto per te ‘modera i toni’. Per questo ho detto che sei stato violento e aggressivo. Io ti voglio tanto bene, ma se tu vedi il video come parlavi…”, ha continuato Carolina Marconi.



Tornando alla puntata di stasera, i nominati sono Pamela Prati, George Ciulipan, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti. Le più probabili sembrano, invece, Carolina Marconi o Pamela Prati. La prima, soprattutto, sembra la maggiore candidata a dire addio al programma.

