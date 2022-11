GF Vip, Sofia De Donà teme il divorzio dal marito. La storia con Antonino Spinalbese prosegue e tra alti e bassi, dichiarazioni e momenti hot sembra che entrata in una nuova fase. Una fase più avanzata, diciamo, nella quale, dopo le confessioni di Giaele anche Antonino sembra adesso lasciarsi andare. Ne è una prova il recente scambio di effusioni sotto le coperte. Ormai la passione sembra irrefrenabile…

Sofia De Donà ha poi ammesso: “Certo che lui mi piace! Se non avessi avuto un marito non gli avrei dato tregua – ha confidato poco tempo fa a Charlie Gnocchi – Purtroppo se scatta il bacio poi fuori Bradford chiede il divorzio. Perché noi abbiamo l’amore libero, ma con dei limiti. Non ci deve essere coinvolgimento. Io Anto me lo farei, ma non posso far saltare il matrimonio per questa cosa qui dentro”. Insomma, niente baci, oppure scatta il divorzio.

La storia con Antonino Spinalbese e la paura di Giaele

Sofia De Donà ora teme il divorzio. Pare che anche il marito di Sofia Giaele De Donà, Bradford Beck, è stato beccato insieme ad altre ragazze recentemente. E la modella si è così lasciata andare ad alcune considerazioni con Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria: “Chissà lui cosa vorrà fare. Comunque magari sto scoprendo questo suo lato del carattere che non sapevo. Se non mi ha mai visto fare certe cose per così tanto tempo con una persona? Lui lo sa bene come sono. Sa anche che mi piace giocare, non è la prima volta”.

“La mia preoccupazione – afferma Sofia Giaele De Donà – è che mio marito pensi che io sia innamorata persa di Anto e che provi sentimenti. Così come lo pensano anche tanti spettatori. Questa è la mia paura e che questo lo faccia sbandare. Io vi dico che secondo me l’hanno infastidito certe mie frasi. Non mi ha nemmeno mai mandato un aereo e questo al dice lunga. Si sta vendicando e questo lo prova anche la paparazzata. Perché forse qualcosa che ho detto gli ha dato noia”.

Le preoccupazioni di Giaele sul suo matrimonio aumentano: qualcosa sta iniziando davvero a scricchiolare? 💥 #GFVIP https://t.co/7rFvGFqcZI — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2022

Sofia ha poi rivelato: “Lui all’inizio era contrario anche al fatto che facessi il GF Vip. No, non voleva che io mi esponessi, perché di riflesso avrei esposto lui in questo mondo. Lui non era d’accordo perché è molto riservato. Poi però gli ho fatto capire che io lo volevo davvero fare. Avevamo anche parlato, sapeva che avrei potuto giocare un po’ con qualcuno, così come lo faccio anche fuori. Non credo che gli abbiano dato fastidio le immagini di me e Antonino sotto le lenzuola. Magari sono state peggio le frasi ‘mi sento me stessa con lui’. Lui penserà che io mi sono innamorata di un altro uomo”.

