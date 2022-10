GF Vip 7, sotto le coperte i due concorrenti appartati all’improvviso. Un altro momento tutto per loro. Una vicenda che sta interessando il pubblico di fan e che vedrebbe in molti schierarsi ‘contro’ la gieffina che non ha mai nascosto il suo interesse per il coinquilino della casa. Quello che è successo nelle ultime ore tra di loro non farà che alimentare critiche ‘infuocate’.

Antonino Spinalbese sotto le coperte con Giaele De Donà. Tra una “cozza”, e una “zecca”, com’è stata definita spesso dagli utenti, Giaele alla fine sembra aver fatto condurre il ‘gioco’ all’ex di Belen. A sorpresa, infatti, pare che sia stato il gieffino questa volta a prendere l’iniziativa e ‘tuffarsi’ tra le braccia della De Donà.

Antonino Spinalbese sotto le coperte con Giaele De Donà: cosa è successo

Le immagini riprese dalle vigili telecamere del GF Vip 7 parlano chiaro: Antonino Spinalbese e Giaele De Donà sotto le coperte. E un altro dettaglio sembra aver attirato l’attenzione di molti. Giaele infatti ha tenuto le mani fuori dal piumone in modo da dimostrare, a detta di alcuni, di non essere stata lei la “zecca” della situazione. Antonino e Ginevra Lamborghini, secondo cui sotto la coperta i due gieffini avrebbero fumato una iqos con annessi grattini di circostanza. (“Io e te, a letto insieme”. GF Vip 7, clamoroso Antonino Spinalbese rompe gli indugi).

D’altronde se da un lato Giaele ha spesso manifestato il suo interesse per Antonino, dall’altro non ha omesso cosa l’attenderebbe fuori dalla casa del GF Vip 7: “Ma sì certo che lui mi piace. Ma se io vado oltre fuori mio marito chiede il divorzio. Avrei anche voglia di bacialo, ma poi scatta la separazione. Perché noi siamo una coppia aperta, ma con dei limiti precisi. Non ci deve essere coinvolgimento quando andiamo con altri. Il fatto è che se io lo limono poi è finita. Lui mi piace anche da quel punto di vista, sì quello. Se fossi entrata single non gli avrei dato tregua. Me lo farei di sicuro”.

Vi prego i #gintonic che ancora non hanno capito che la benzinaia non rientrerà mai e continuano a sperare 😂

Pensano che gli autori fomentino la ship tra il parrucchiere e la miliardaria solo in funzione dell’entrata della Ginnyfiat ✈️#gfvip pic.twitter.com/fvhh8eKr4o — Crudelia (@SistersStars) October 30, 2022

“Alfonso ha detto che ha delle foto di mio marito in compagnia a New York. Mi auguro che me le faccia vedere presto. Spero che non siano immagini compromettenti. Perché poi saranno pubbliche e le vedranno tutti. Era meglio se rimaneva a Los Angeles”, ha aggiunto Giaele una settimana fa.