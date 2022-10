Antonino Spinalbese e Giaele De Donà continuano a far discutere il pubblico del GF Vip 7, le loro schermaglie sono ormai all’ordine del giorno ed il pubblico si divide, come al solito, tra chi sostiene l’ex di Belen e chi Giaele. I commenti sono duri per entrambi. Scrive un’utente: “Secondo me Antonino non è interessato proprio a nessuno…. è Alfonso ché sta cercando in tutti i modi di creare una storiella. Abbiamo capito che sta Ginevra avendo un cognome importante è la sua pupilla quest’anno (ogni anno sempre peggio)”.



“Non ho simpatia nemmeno x sta Giaele, ma l’avete chiamata in confessionale x metterla veramente in imbarazzo e prenderla proprio x il……FATE DAVVERO SCHIFO!!!! in primis il conduttore!!!!”. E un’altra aggiunge: “Antonino ancora nessuno la capito che vuole a Lamborghini e non vuole farla ingelosire… quindi le sta lontano a Giaele e giusto cosi secondo me, ma Giaele lo perseguita e li fa capire che e una amica e li per ascoltarlo e farli i grattini pero Giaele vuole più vuole che ci casca”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà fanno discutere



Oggi un nuovo capitolo è stato scritto.Antonino e Giaele sono finiti faccia a faccia. Lei ha chiesto un chiarimento sui fatti accaduti durante l’ultima puntata. Lo ha accusato di non prendere una posizione e di averla lasciata sola. “Mi sono sentita attaccata da cinque persone, avrei voluto che un amico mi difendesse” le sue parole.



“A me non interessa avere una storia con te, ho un marito fuori” ha continuato. Spinalbese dal canto suo non è rimasto in silenzio anzi, ha dichiarato di non essere interessato a lei e in un lungo discorso ha spiegato il suo punto di vista. Poi il colpo di scena che sembra cambiare tutto: “Ovviamente se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto”.



“Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te”. La discussione tra i due si è conclusa con Antonino, stufo e innervosito, che le ha chiesto di tornare a non rivolgersi la parola: “Possiamo ritornare a non parlare che sto meglio?”, “Ma certo, anche io” la risposta della De Donà.

