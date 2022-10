Antonino e Giaele, dopo la lite in giardino al GF Vip 7 sotto le coperte insieme. Da circa due settimane l’hair stylist e l’influencer sono nell’occhio del ciclone per il loro rapporto di amicizia e complicità. Lei, che è sposata, ha dichiarato in più occasioni il suo interesse nei confronti di Spinalbese.

Lui sta al gioco e spesso è stato lui a cercare le attenzioni della De Donà, ma durante le dirette ha sempre negato, o meglio finto indifferenza. Un atteggiamento che ha irritato e non poco Giaele, tanto che dopo la puntata di giovedì scorso tra i due è scoppiata la lite in giardino.

Antonino Giaele GF Vip a letto insieme: video

Giaele ha provato a far capire ad Antonino che avrebbe voluto il suo sostegno mentre dallo studio la accusavano di essere sempre lei a cercare lui: ”Mi sono sentita attaccata da 5 persone, avrei voluto che un amico mi difendesse. A me non interessa avere una storia con te, ho un marito fuori”, ha detto.

Ma l’ex di Belen dal canto suo ha spiegato di non essere interessato a lei, anche se “ovviamente se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te”. E nella scorsa notte tra uno scherzo e un altro in camera da letto Antonino e Giaele sono finiti sotto le coperte.

Antonino e Giaele sempre più vicini, sempre più intimi 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/ki5iW8MruR — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 28, 2022

Il video è stato pubblicato anche sui social del GF Vip 7 e anche se nulla è certo movimenti e rumori non hanno lasciato molto spazio all’interpretazione dei fan del reality, che hanno notato un dettaglio non di poco conto come riporta il sito Biccy: mentre erano a letto, Giaele ha quasi sempre tenuto le mani fuori dalle coperte, come a voler dimostrare (questa è la teoria degli utenti) che qualsiasi cosa sia successa là sotto è dipesa da Antonino.