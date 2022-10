Signorini ha delle foto compromettenti del marito di Giaele De Donà. È lo stesso conduttore a rivelare questo tremendo scoop alla vippona. Tutto è successo durante l’ultima puntata del GF Vip 7. Tutto capita dopo che nelle scorse ore è emerso che il marito di donna sarebbe sparito, rifiutandosi all’improvviso di non fare la sorpresa che aveva organizzato. E sull’imprenditore americano Bradford Beck il padrone di casa ha detto alla De Donà: “In realtà tuo marito non è proprio sparito. E’ stato rintracciato a New York e si sta preparando per la festa di Halloween in mezzo a modelle stupende, e presto ti mostrerò anche le sue fotografie, le ho io…”.

Tutti infatti, in queste ore e dopo queste rivelazioni, si stanno chiedendo se l’uomo non abbia proprio digerito l’avvicinamento di Sofia Giaele De Donà all’ex di Belen Rodriguez. In effetti il loro rapporto è sempre più stretto e in tanti scommettono in un bacio a breve. Poi, a rompere il silenzio è stata Samara Tramontana a Casa Pipol, facendo intuire che l’uomo è furioso: “Il marito ha fatto una richiesta per il compleanno di lei. Voleva mandarle un elicottero e una frase che passava con l’aereo, una cosa grossa”.

Leggi anche: “Non possiamo accettarlo”: Elenoire Ferruzzi, la decisione del GF Vip





GF Vip 7, Signorini ha delle foto compromettenti del marito di Giaele De Donà

“Però non è successo niente. E’ praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata ad Antonino”. Il conduttore nell’appuntamento di stasera ha senza ombra di dubbio spiazzato la stilista, dato che dopo averle detto di avere delle fotografie di suo marito che presto pubblicherà su Chi, ha aggiunto: “Non mi sembra che senta così tanto la tua mancanza”.

Chiuso il discorso Giaele, Sonia Bruganelli ha invece creato una dinamica parallela con Antonella Fiordelisi. Tutto questo dopo aver scelto Edoardo Donnamaria come preferito. L’opinionista ha quindi detto: “Sta facendo un GF Vip molto interessante. Se gli fosse venuto in mente di stare vicino a lei, fosse uno in più no…”. Non appena il volto di Forum ha detto all’opinionista di non aver capito cosa ha detto, è intervenuta la modella facendo infuriare l’opinionista: “Che mi deve tradurre lei è un offesa”.

Me la immagino già la puntata di lunedì dove faranno vedere le immagini a Giaele del marito e verrà interpellato anche Antonino, e mi dispiace dirlo ma lui mettendosi in mezzo a questa “dinamica” ne esce solo che peggio, lui ha bel altro da far vedere rispetto a questo #gintonic — Saraz22 (@Saraz225) October 28, 2022

E ancora: “Io credo che lui l’abbia già studiata e capita. Sono sicura che abbia un enorme interesse nei confronti di lei, semmai ti venisse meno stai sereno”. L’imprenditrice quando la gieffina ha affermato: “E’ un qualcosa per screditare me”, ha rincarato la dose: “E’ proprio diretto per screditare te!”. La gieffina si è sfogata: “Io sono fatta così, a volte esagero“. Pesante.

Leggi anche: “Perché Marco Bellavia non è in studio”. GF Vip 7, il motivo e il pubblico si avvelena