Marco Bellavia è stato uno dei protagonisti di questa prima parte del GF Vip 7. Suo malgrado però perché vittima di una serie di brutti episodi che lo hanno poi portato alla decisione di auto squalificarsi dal reality show. Se ne è parlato per giorni del suo abbandono e due suoi ex coinquilini sono stati eliminati a furor di popolo per il loro atteggiamento.

Poi, dopo qualche settimana di silenzio, ha raggiunto Alfonso Signorini nello studio del GF Vip 7. Lì Marco Bellavia ha avuto modo di confrontarsi con Ginevra Lamborghini, che gli ha chiesto di abbracciarlo per poi scusarsi con tutte le persone che si sono immedesimate in lui; Giovanni Ciacci, che gli ha chiesto perdono per non avergli creduto “perché “preso dal gioco”.

Marco Bellavia GF Vip 7, perché non era in studio

E infine Gegia, l’unica che ha mostrato una certa resistenza, giustificandosi con il fatto che in quel momento anche lei “stava male”. E quando Marco le ha fatto notare “Hai anche detto delle cose che potevi evitare. Hai detto che ci avevo provato con te”, gli ha risposto: “Perché non è vero? Era una cosa simpatica”.

Marco Bellavia è anche tornato nella Casa per un faccia a faccia con i vipponi una settimana fa e, anche se come ha detto Signorini è stata una “bruttissima pagina di tv”, il caso può dirsi chiuso ormai. Ma perché l’ex conduttore di Bim Bum Bam non era in studio giovedì 27 ottobre 2022?

Il manager conferma che è la produzione del GF a non invitare Marco in studio. Considerando il livello dei soggetti seduti in prima fila, trovo questa scelta vergognosa e un ulteriore schiaffo alla battaglia che abbiamo portato avanti. #gfvip pic.twitter.com/sto687sGFT — Fabiana🗯 (@__Fabiana___) October 27, 2022

La sua assenza non è passata inosservata e già nei giorni scorsi alcuni utenti si sono fatti questa domanda: perché non è presente in studio come ospite fisse, malgrado il suo abbandono? Ginevra Lamborghini nonostante la squalifica è una presenza costante… Ci ha pensato il suo manager a chiarire. Tony Toscan rispondendo a un utente ha spiegato: “Purtroppo non dipende da noi, è il GF che decide”. E il pubblico è già sul piede di guerra per l’incoerenza della produzione su certe decisioni.