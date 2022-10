Eliminati Amaurys ed Elenoire al GF Vip 7. È lui che dovrà abbandonare la casa in questa dodicesima puntata. Queste le percentuali: George 38%, Giaele 22%, Pamela 21%, Amaurys 19%. Ma non è finita qua, perché a fine serata c’è stata anche la seconda eliminazione. Alfonso infatti ha affrontato il comportamento di Elenoire verso Nikita, condannato dai social. E non solo dal Web, anche il GF Vip ha deciso di prendere un provvedimento. Così la Ferruzzi è stata annientata dallo studio ed è finita al televoto flash: il pubblico ha scelto se eliminarla o meno.

Poco prima del verdetto Alfonso Signorini le dice: “Elenoire te lo dico con tutto l’amore che ti porto, per me tu meriti di lasciare la casa del Grande Fratello e voglio essere chiaro fino alla fine, se il pubblico ti darà una seconda possibilità te lo dico davanti a tutti se sbagli ancora la squalifica partirà da noi. Il pubblico ha deciso che devi abbandonare la casa”. Naturalmente, dopo quello che è successo, Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal pubblico: il 90% ha votato per farla uscire.

Eliminati Amaurys ed Elenoire al GF Vip 7

Sono due quindi le persone che hanno abbandonato la casa di Cinecittà: Amaurys ed Elonoire. Una volta in studio, il padrone di casa le dirà: “Tu presa in pillole sei fantastica, magari in un programma in seconda serata potresti andare bene. Sono ccerta che tu in studio possa funzionare molto bene. E penso che alla fine abbiamo fatto bene, per tutelarti. È un programma molto difficile che ti mette completamente a nudo”.

Elenoire si giustifica dicendo che sono cose che capitano nella vita reale e Signorini risponde: “A me non è mai capitato, ciascuno nella vita privata può dire quello che vuole, ma questa è vita pubblica, non c’è vita privata, se vuoi sbagliate la pagate come persone. Questa non è casa tua”.

E ancora: “Probabilmente questo non è il programma più adatto a te, noi siamo abituati ad amarti sui social, la quotidianità è altro, il fallimento all’interno di un programma come questo non vuol dire che hai fallito anche fuori”. Niente da fare quindi per lei, l’esperienza transgender per ora finisce qui al GF Vip, con grande rammarico del padrone di casa.

