Caos al GF Vip 7 a poche ore dalla puntata. Pamela Prati e Patrizia Rossetti hanno litigato davanti ad Alfonso Signorini. Nel momento in cui il conduttore televisivo si è collegato con la casa più spiata d’Italia, ha tentato di fare alcuni chiarimenti sulla vicenda riguardante le due concorrenti ma è successo l’impensabile. Quindi, il presentatore del reality show di Canale 5 si aspettava probabilmente tutt’altra reazione ed è stato quindi costretto successivamente a prendere una decisione improvvisa e drastica.

Durante questo collegamento al GF Vip 7, Pamela Prati e Patrizia Rossetti si sono scontrate con Alfonso Signorini praticamente quasi sotto choc. Intanto, Elenoire Ferruzzi si è lasciata scappare un insulto ad un concorrente del programma. Non c’era nessun altro all’interno della camera e lei ha esclamato: “Ricc****”. Il video, della durata di pochissimi secondi, è subito diventato virale e c’è stata la protesta del pubblico. Alcuni hanno inoltre sottolineato il fatto che Alfonso Signorini e la produzione debbano avvisare il giovane.

GF Vip 7, Pamela Prati contro Patrizia Rossetti davanti ad Alfonso Signorini

Sì, è davvero successo tutto in piena diretta e il padrone di casa del programma Mediaset mai se lo sarebbe aspettato. Sperava prima del nuovo appuntamento col GF Vip 7 di far chiarire Pamela Prati e Patrizia Rossetti, ma Alfonso Signorini ha dovuto fare i conti con un’altra realtà dei fatti. La prima ad intervenire è stata la Rossetti, che ha detto: “Lei non mi parla. Io sarei anche andata a parlarle, ma sto rispettando i suoi tempi. Ho visto che non voleva un confronto”. E Pamela: “E ci credo, mi ha offesa sul fisico”.

Poi Pamela Prati ha aggiunto: “Poi la cosa degli occhiali delle insicurezze. Dirmi quella cosa sul mio fisico è come dire che il Colosseo è quadrato. No mi dispiace, ma non ci sto, mi ha insultata. Io ho solo sbagliato a rispondere alla provocazione. Si è giocata la mia amicizia, sono una persona coerente”. Visto che la discussione non accennava ad interrompersi, Alfonso Signorini ha bloccato il collegamento ed è tornato a parlare col pubblico. Un gesto che è stato subito notato dai telespettatori.

Alfonso che le lascia scannarsi in confessionale STO MALE #GFVIP pic.twitter.com/3SWpCkj8Ij — trashtvstellare (@tvstellare) October 27, 2022

Il conduttore ha esclamato, dopo lo stop al collegamento con le due vippone: “Bene, le abbiamo lasciate per i fatti loro. Perché come vedete queste non la smettono più”. La pagina Twitter Trashtvstellare ha condiviso il video e commentato: “Alfonso che le lascia scannarsi in confessionale, sto male”. E altri utenti: “Per favore, chiamate un taxi alla Prati”, “Patrizia, è tempo perso”.