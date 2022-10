Pamela Prati e Patrizia Rossetti, lite continua al GF Vip 7: nella puntata di ieri un nuovo violento scambio di accuse. Per Pamela non sono giorni facili. Solo ieri Dagospia aveva rimbalzato la voce di un cachet record e di un’operazione pulizia che Mediaset starebbe portando avanti dopo il caso Mark Caltagirone. A Lume Di Candela su Dagospia si chiede come mai Alfonso Signorini abbia “gestito in maniera così disastrosa il caso Prati al GFVip, assecondando la debolissima versione della fu primadonna del Bagaglino”.



“Tutta colpa di una pioggia di condizioni contrattuali, avvocato presente in studio. In precedenza c’era stata una richiesta danni da parte della showgirl dicono di milioni di euro. Sì, milioni di euro. Prima dell’ingresso nella casa il ritiro delle querele e le puntate di Live Non è la d’Urso scomparse da MediasetPlay”. E non finita qui. Perché dal mai più a Mediaset al GF Vip il passo è stato molto breve.

Pamela Prati e Patrizia Rossetti, lite continua al GF Vip 7



“A proposito di Pamela Prati, molto si chiedono: ha accettato di partecipare al reality per un compenso importante? – scrive ancora Candela – A Cologno Monzese c’è chi parla di circa 30mila euro a settimana, non è difficile immaginare che la showgirl per mancanza di show possa aver ottenuto per la sua operazione pulizia (se ciao core…) questa cifra”. Il circo intorno alla Prati (finita in nomination) non è certo finito.



Ieri, come detto, nuovo round di accuse con Patrizia Rossetti. Il motivo? Alcune critiche al fisico della Prati ed al suo lato ‘b’ definito piatto. Parole che sono stata prese molto male dall’ex stella del Bagaglino che, dopo aver visto alcuni filmati, non ha perso tempo a rispondere: “C’era molta cattiveria in quello che mi hai detto, ti devi dare una calmata, sei stata aggressiva nei miei confronti, ho risposto a quello che mi hai detto, dopo hai continuato”.



La conduttrice radiofonica prima di lasciarla parlare si è giustificata: “Essere diva è una questione di personalità, la mia voleva essere una battuta”. Tra le due nessun segno di distensione. Anzi, nelle prossime settimane di sicuro ne vedremo delle belle. E intanto il pubblico si spacca tra pro Prati e contro.

