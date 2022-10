Rissa tra Amaurys e Charlie Gnocchi, stasera immagini inedite. Fa ancora parlare la rissa sfiorata tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi nella Casa del Grande Fratello Vip. Giovedì notte i concorrenti erano quasi tutti in giardino quando hanno sentito delle urla provenire da dentro. Il pallanuotista e il comico stavano infatti litigando furiosamente dopo che il secondo aveva chiesto al primo di non parlare più di Marco Bellavia per evitare figuracce.

I vipponi accorsi hanno subito cercato di riportare la calma tra i due: “Amaurys no, cosa fai calmati!” hanno urlato. L’inquilino però era davvero imbestialito e ha urlato a Charlie Gnocchi: “Sei un falso di m**da, un tuttologo del ca**o! Non mi faccio dire da te cosa devo o non devo dire, smettila. Non mi dire cosa devo fare che mi incavolo”. A quel punto è intervenuta Carolina Marconi che fortunatamente è riuscita ad evitare che la lite degenerasse ancora di più.

Leggi anche: “Oddio, calmati!”. GF Vip 7, Amaurys Perez fuori controllo: la regia stacca





In onda le immagini inedite della rissa sfiorata tra Amaurys e Charlie

Carolina Marconi ha rimproverato Amaurys Perez: “Avevi un tono esagerato, mi hai spaventata. Sei stato violento e autoritario. Tu non ti rendi conto di com’eri. Io in passato ho subito violenza fisica e verbale e vederti così mi ha colpita. Devi darti una calmata perché hai fatto troppo. Devi fidarti di me che ti voglio bene”. Nel daytime di oggi, lunedì 24 ottobre, Alfonso Signorini è tornato sull’argomento, svelando che nella puntata di stasera verranno trasmesse immagini inedite.

“Parleremo di un tema davvero importante – le parole di Alfonso Signorini – Si tratta di una lite che è degenerata in una discussione animatissima tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Le immagini che manderemo stasera in onda non sono mai state trasmesse. Nessuno le ha viste prima d’ora. Quindi è la prima volta che vedremo come sono andate davvero le cose tra loro due. Vi assicuro che ne parleremo con i diretti interessati perché hanno davvero sfiorato una rissa”.

La temperatura nella Casa è ancora altissima: scopriamo i temi caldi di questa sera con il nostro @alfosignorini! 🔥



Vi aspettiamo in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT con #GFVIP! pic.twitter.com/jfiipcqTmt — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2022

C’è pure il piccione raga mi sento male ahahaha #Gfvip

🫵🏻☠️🫶🏼🚀 pic.twitter.com/pjXD4AdVmM — •~Anchemeno~• (@AncheMenopls) October 21, 2022

Effettivamente la regia del GF Vip ha staccato dai due litiganti per inquadrare, per parecchi minuti, un piccione. Sui social in tanti hanno commentato l’accaduto, non risparmiando anche critiche alla produzione e a Signorini, proponendo ad esempio la squalifica per Wilma Goich per le sue parole contro Marco Bellavia. Poi c’è pure chi ha ironizzato ricostruendo un Amaurys Perez versione GTA (gioco cult per console, ndr) armato di mitra. E con l’immancabile piccione, ovviamente.

GF Vip 7, Carolina Marconi in lacrime e sotto choc dopo quello che ha visto