Sono scoppiate a dir poco scintille dopo la puntata del GF Vip 7, con un Amaurys Perez fuori controllo tanto da incappare in una lunga censura della regia, riporta il sito Biccy. Dopo il collegamento con lo studio, i vipponi erano in giardino poi il pallanuotista è rientrato in casa e iniziato a gridare contro Charlie Gnocchi. La regia 1 stava inquadrando ancora il giardino e quando i vipponi hanno sentito le grida si sono precipitati dentro: “Oddio Ama, che sta succedendo, calmati”.

Ma le telecamere inquadravano ancora il giardino e si sentivano solo le urla dello sportivo. “Tu parli solo di cazz… Charlie! Mi hai rotto il ca… non ti avvicinare! Mi hai rotto il ça…!”. La regia ha inquadrato per circa 10 minuti un piccione mentre succedeva tutto. Poi, quando entrambi si sono sfogati con gli altri, si è capito qualcosa.

Amaurys Perez, lite furiosa e censura al GF Vip

“Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo – ha poi detto Amaurys Perez a Nikita – I miei principi li difendo a spada tratta. Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al GF Vip. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi”. E poi, urlando ancora contro Charlie: “Vai a sfogarti in Confessionale falso di merda! Falso del ca…!”.

In piena notte, poi, Charlie ha spiegato a Luca Salatino e Antonino Spinalbese che i motivi della rabbia di Amaurys Perez riguarderebbero le loro lamentele su Marco Bellavia e il suo discorso fatto in Casa: il comico avrebbe detto ai coinquilini di non parlare più del conduttore e lo sportivo sarebbe andato su tutte le furie: “Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di merda. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stasera mi avrebbe picchiato”.

“Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale. Perché abbiamo già fatto una figura pessima in Italia davanti a tutti. Questi continuavano a parlare e non volevo facessero un’altra figuraccia. Lui lì è sbottato ed è venuto fuori che ce l’ha con me. Dopo che ci hanno fatto una ramanzina infinita non parliamo più di Marco lamentandoci. Ragazzi ve lo ripeto ancora: abbiamo sbagliato, punto. Non bisogna dire niente. Io questo dicevo prima anche ad Amaurys Perez. Lui è sbroccato solo per questo”.