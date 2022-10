Cristina Quaranta eliminata dal GF Vip 7. Una puntata scoppiettante quella del 20 ottobre 2022. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha toccato tanti argomenti, in primis quello di Marco Bellavia. L’uomo infatti è tornato in studio per confrontarsi una volta e per tutte con chi l’aveva vessato. Ginevra Lamborghini e Gegia quindi si sono scusate e hanno espresso il loro punto di vista. Bellavia si è dimostrato gentile finché non ha chiesto alla comica di prendersi le sue responsabilità rispetto ad alcune dichiarazioni molto spiccanti: Gegia, infatti, aveva detto che Marco ci aveva provato con lei.

Con Pamela Prati c’è stato uno scambio di promesse. I due infatti sono intenzionati a frequentarsi, una volta fuori. Poco dopo Marco Bellavia ha avuto l’occasione di parlare con gli inquilini ancora dentro la casa, ma tutto è andato per il meglio. A seguire Cristina Quaranta e Nikita si sono chiarite rispetto al litigio che avevano avuto nel corso della scorsa puntata. Il padrone di casa ha detto alla Quaranta che termini come “mongo” non si dovrebbero mai utilizzare.

Leggi anche: “Ho visto abbastanza”. GF Vip 7, le telecamere inchiodano Antonino Spinalbese





Cristina Quaranta eliminata dal GF Vip 7

Poi è stato il momento del confronto tra Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini, che non si stanno particolarmente simpatiche. “Ho avuto il piacere di ascoltare quello che pensi di me, ma non riesco a risponderti con cattiveria”, ha detto Ginevra. Tensione a niente di grave.

Poco dopo è stato il momento dell’eliminazione che come dicevamo, stavolta, è toccata a Cristina Quaranta. L’ex soubrette, una volta uscita, si è nuovamente scusata con Signorini per i termini poco rispettosi utilizzati verso Nikita. La donna si è scontrata al televoto con Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, George Ciupilan e Giaele De Donà, ma ha avuto la peggio.

Al termine poi c’è stato uno scontro fra Daniele Dal Moro da una parte e Signorini e Sonia Bruganelli dall’altro. Secondo il conduttore e l’opinionista infatti, il ragazzo non avrebbe creato abbastanza dinamiche ma si è difeso (scaldandosi parecchio) dicendo che non ha voglia di “tirare un limone a Nikita” o compiere azioni controverse per farsi notare. A quel punto Signorini dice: “Sembri sempre depresso in maniera epocale”.

Leggi anche: Perché Pamela Prati copre il collo? Al GF Vip 7 sempre con collane vistose e foulard