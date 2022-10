Perché Pamela copre il collo. Da quando è entrata al GF Vip 7, molti telespettatori hanno notato che la showgirl sarda si mostra con il collo coperto. Tornata in televisione dopo il clamoroso ‘Mark Caltagirone’ gate, l’ex volto del Bagaglino è tornato in televisione grazie ad Alfonso Signorini.

Durante la diretta del reality show Pamela Prati non manca occasione per la showgirl del Bagaglino di indossare una collana, un foulard o un abito a collo alto e ovviamente i telespettatori si sono chiesti il motivo. Una curiosità che attanaglia i telespettatori del GF Vip 7 a cui ha cercato di rispondere un’opinionista di cronaca rosa, ex agente di polizia ed ex naufraga dell’isola dei Famosi. Viviana Bazzani ha risposto al dubbio in un video pubblicato sul sul suo canale TikTok.

Leggi anche: “L’identità di Mark Caltagirone”. L’ex di Pamela Prati canta, rivelazione bomba (con tanti dettagli)





Perché Pamela copre il collo al GF Vip 7? La risposta di Viviana Bazzani

“Come mai Pamela Prati copre il collo? Alcuni giornali dicono che è un modo di lanciare una nuova moda molto glamour con questi accessori che addobbano il collo. Va detto che sono sempre i soliti tre accessori e questo pare strano”, ha spiegato l’opinionista. Come spiegato dalla Bazzani e da molti telespettatori e utenti social, Pamela Prati coprirebbe il collo per motivo puramente estetico. La showgirl sarda, infatti, ha 63 anni come tutti sanno a una certa età la pelle inizia a perdere tonicità e cede.

“Si è scoperto che non è uno sponsor di Pamela Prati, è una cosa che ha comprato lei di sua iniziativa, ma dicono perché è una moda. Io penso proprio di no, fammi fare la cattiva! Non so se avete notato… Pamela Prati si porta molto bene i suoi anni però il viso è cambiato, nel senso che è molto tirato”, ha spiegato ancora Viviana parlando del collo coperto di Pamela Prati. A questo punto la teoria.

ma qualcuno ha mai visto il collo di pamela prati? #gfvip — ✨ (@MLKVICH) October 19, 2022

“Poiché nella chirurgia plastica ancora non si è trovata la soluzione di come tirare il collo, è chiaro che è costretta a coprirlo, altrimenti si evidenzierebbe veramente l’età del collo tutto smolliccio. Ma quale moda! È sempre più bugiarda sta Pamela Prati!”, ha concluso Viviana Bazzani. Secondo l’opinionista Pamela Prati copre il collo per nascondere i segni dell’età, ma secondo molti altri la risposta è più semplice di quello che potrebbe sembrare: si tratta solo di una scelta estetica.