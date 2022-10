“L’identità di Mark Caltagirone”. L’ex di Pamela Prati canta, rivelazione bomba (con tanti dettagli)

Caso Pamela Prati, nuovi retroscena. La vicenda legata a Mark Caltagirone, il presunto fidanzato della showgirl, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. Stavolta a parlare è Max Bertolani, ex compagno di Pamela, che ha rilasciato dichiarazioni interessanti nel corso dell’ultima puntata, oggi 18 ottobre, di Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara D’Urso l’ex di Pamela Prati ha aggiunto alcuni particolari al caso che fa discutere da settimane ora al vaglio della magistratura.

Non ci sarebbe mai stato alcun Mark Caltagirone, si tratterebbe di una truffa insomma, della quale però anche Pamela Prati si definisce vittima. Anche la sua ex agente Eliana Michelazzo ha affermato di aver creduto alla storia e di essere a sua volta una vittima. La gieffina è intervenuta nell’ultima diretta del GF Vip per spiegare cosa è successo nella finta paparazzata con Caltagirone. Ma adesso a fare delle rivelazioni è il suo ex fidanzato Max Bertolani.

L’ex di Pamela Prati fa delle rivelazioni sul caso Caltagirone

Max Bertolani a Pomeriggio 5 ha raccontato: “L’identità di Mark fu data ad un mio amico, che lavora in squadra con me. Gli rubarono l’identità e la usarono per aprire un profilo col suo nome. Coincidenza assurda”. Inoltre l’uomo spiega che la donna che vede al GF Vip è come se fosse un’altra persona: “Per quella che conosco io, non è lei in quella casa”.

“Anche io all’epoca mi ritrovai in un matrimonio con lei – ha dichiarato Max Bertolani ospite di Barbara D’Urso – L’ho saputo per caso perché era uscita una copertina di noi due sposati. E la chiamai dicendo: ma perché mi ridicolizzi?”. E aggiunge: “Poi vabbè, poco dopo la storia finì. Ma la cosa che mi fa arrabbiare è che con me Pamela si è scatenata quando l’ho lasciata con un comunicato stampa”.

La versione di Pamela in riferimento alla foto apparsa sui social "insieme" a Mark Caltagirone. #GFVIP pic.twitter.com/KDD02EaF9Z — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2022

L’ex fidanzato di Pamela Prati poi afferma: “Io l’ho veramente amata questa donna. Quando sono stato coinvolto nella questione di Mark, mi ha telefonato arrabbiata nera e mi sono beccato anche una querela, nonostante mi fossi espresso in suo favore. Ogni cosa che facevo per lei, mi dava contro”. Nelle ultime ore è arrivata un’altra notizia sul caso: i genitori del bimbo-attore che interpretava il figlio di Mark Caltagirone hanno querelato le due ex agenti di Pamela Prati che ora sono accusate di sostituzione di persona.

