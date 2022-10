“Chi è Mark Caltagirone”. Pamela Prati svela l’identità al GF Vip 7, Signorini mostra le foto

Continua il caso #Pratiful e Pamela Prati svela chi era Mark Caltagirone. Anni fa, quando il castello iniziò a crollare, al Live – Non è la D’Urso Barbara D’Urso mostrò una paparazzata con protagonisti la showgirl sarda e il suo presunto fidanzato. All’epoca si parlò della prima foto di Mark Caltagirone, perché fino a quel momento nessuno lo aveva mai visto. Nelle foto e nel video mandato in onda dal Live – Non è la D’Urso, si vedeva Pamela Prati in compagnia di un uomo con il capellino rosso indicato come Mark Caltagirone.

La prova dell’esistenza del fidanzato e futuro marito della showgirl sarda si rivelò poi una bufala. Quell’uomo nelle foto non era Mark Caltagirone, perché Mark Caltagirone non era mai esistito. Domenica 16 ottobre Eliana Michelazzo è stata ospite di Verissimo e ha dato la sua versione dei fatti. Versione dei fatti – totalmente diversa da quella della showgirl sarda – riportata da Alfonso Signorini a Pamela Prati, concorrente del GF Vip 7 che nella puntata andata in onda lunedì 17 ottobre ha svelato chi era Mark Caltagirone delle foto e del video mostrato tre anni fa alla trasmissione Live – Non è la D’Urso.

Leggi anche: “Ora posso dirlo”. Pamela Prati, Silvia Toffanin scopre tutto ora: caos a Verissimo





Pamela svela chi era Mark Caltagirone delle foto del 2019: “Era un amico”

“Una delle tue ex agenti, Eliana Michelazzo, è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha raccontato la sua verità. Ha detto che secondo lei tu sapevi che l’uomo con cui ti eri fotografata non era Mark Caltagirone e per questo motivo sapevi che lui non esisteva“, ha spiegato Alfonso Signorini a Pamela Prati, che quindi ha svelato chi era Mark Caltagirone.

Pamela Prati ha svelato chi era Mark Caltagirone della paparazzata mandata in onda nel 2019 durante una puntata del Live – Non è la D’Urso. Quelle foto erano parte delle forzature e delle richieste che Mark le faceva per celare la sua identità: “Mi hanno fatto fare quella paparazzata, Marco mi ha ringraziato per averlo fatto”. Anche l’uomo che si è prestato a fare le foto, in un’intervista passata, sembra confermare la sua versione dichiarando che la showgirl si era mostrata molto triste nel fare quella paparazzata organizzata.

pamela prati una settimana fa “pubblico non vi ho mai tradito”, pamela prati oggi “ho finto una paparazzata con l’amico di mark” #GFvip pic.twitter.com/5C0FeuOOZg — giusè (@ciardo_ric) October 17, 2022

Secondo il racconto di Pamela, era stato proprio Mark Caltagirone a chiederle di posare per finta con un suo amico perché “solo così poi potremmo essere liberi di amarci“. “Me l’hanno combinata loro (Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo ndr) e anche Mark che mi ha detto: ‘Amore ascolta, devi fare questa cosa per me, devi fare delle foto con un mio amico, bisogna assolutamente farlo e poi saremo liberi di vivere il nostro amore alla luce del sole'”.

Nello svelare chi era Mark Caltagirone, Pamela Prati ha detto che la persona che ha fatto le foto con lei “è stata ingannata, lui è una bravissima persona. Ho fatto quelle foto e Mark mi ha ringraziata. La story in auto con il finto Mark? Io non mi sentivo a mio agio, però so che lo stavo facendo per il mio amore”.