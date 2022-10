Eliana Michelazzo a Verissimo, la verità su Pamela Prati e Mark Caltagirone. L’ex agente della showgirl e concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è tornata in televisione e ospite nello studio di Silvia Toffanin ha dato la sua versione dei fatti e svelato cosa fece la Prati durante l’ospitata a Verissimo del 2019.

Nel 2019, anno in cui scoppiò il caso Pratiful, Pamela Prati fu ospite in studio da Silvia Toffanin per parlare del fidanzato Mark Caltagirone ma lasciò la conduttrice e il pubblico senza parole quando a un certo punto lasciò lo studio per non fare più ritorno. Eliana Michelazzo, ospite a Verissimo, ci ha tenuto a precisare che, rispetto a quanto dichiarato dalla concorrente del GF Vip 7, non è una truffatrice, ma una vittima. Durante l’intervista rilasciata a Verissimo, Eliana Michelazzo ha spigato il retroscena sull’ospitata del 2029 di Pamela Prati a Verissimo.

Leggi anche: “Succederà in diretta”. Pamela Prati, scoop fuori dal GF Vip: lei non sa ancora nulla e il pubblico già trema





Eliana Michelazzo a Verissimo, la verità su Pamela Prati e Mark Caltagirone

Convinta ad andare a prendere una foto e provare a chiamare al telefono Marco, Pamela Prati aveva lasciato lo studio, scatenando la reazione di Silvia Toffanin che aveva affermato: “È tutto una barzelletta che non fa neanche più ridere”. Dopo circa mezz’ora la showgirl era rientrata in studio e aveva deciso di mostrare solo alla conduttrice la foto di Marco Caltagirone: “È un uomo di 54 anni e l’unico motivo per cui non si mostra è per una questione di riservatezza”, aveva detto Pamela Prati a Silvia Toffanin.

A tre anni di distanza da quell’ospitata Eliana Michelazzo è stata ospite a Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti. “Facciamo chiarezza. – ha detto Eliana Michelazzo a Verissimo – Io ero fuori con le ragazze e lei stava nel camerino. Lei è uscita ed è andata in camerino a parlare con la sua socia, adesso la chiamo socia. Non sono mai entrata. Lei dentro è stata al telefono con l’altra sua socia. A noi aveva detto che avrebbe chiamato Marco e invece io sentivo che era al cellulare con l’altra. Sicuramente le avrà consigliato cosa dire in puntata. Pamela è andata in panico. Lì ho capito che il castello stava cascando“.

Durante l’ospitata del 2019 Pamela Prati mostrò una foto di Mark Caltagirone a Silvia Toffanin. Nella puntata di Verissimo di domenica 16 ottobre la conduttrice ha rivelato a Eliana Michelazzo di essere ancora in possesso di quello scatto: “A me ha fatto vedere due foto. Una con Mark e i figli e una che siamo riusciti a captare grazie al nostro fotografo di scena. Abbiamo dovuto censurare la foto perché il protagonista dello scatto ha sporto denuncia per foto d’identità, ma l’immagine è proprio questa. Si vedeva lui Mark con degli occhiali e un cuore accanto. Ovviamente non era una foto di Pamela e Mark“.