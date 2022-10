“Succederà in diretta”. Pamela Prati, scoop fuori dal GF Vip: lei non sa ancora nulla e il pubblico già trema

Torna Verissimo con il doppio appuntamento di sabato 15 e domenica 16 ottobre. Nello studio di Silvia Toffanin tanti ospiti che racconteranno le loro storie. Si parte con Salvatore Esposito, che si divide sempre di più tra la carriera d’attore e quella di scrittore. Sabrina Salerno e il suo splendido Luca Maria, protagonisti di un’intervista mamma e figlio. Inoltre, ritratto inedito per Teo Mammucari, alla guida de “Le iene” e giurato storico di “Tu sì que vales”. Manuela Arcuri sarà ospite con il marito Giovanni per rivedere, per la prima volta, le emozionanti immagini del loro matrimonio. Infine, il racconto di vita, tra gioie e momenti difficili, di Rettore.

Puntata scoppiettante quella di domenica 16 ottobre. Nel salotto di Silvia Toffanin arriva Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati, protagonista insieme alla showgirl del caso Mark Caltagirone. La presenza dell’ex ballerina del Bagaglino al GF Vip 7 ha riacceso i riflettori sulla vicenda che ha riempito nel 2019 le pagine di gossip. Insomma Eliana Michelazzo è pronta a raccontare la sua verità su questa intricata storia.

Pamela Prati, l’intervista di Eliana Michelazzo: “La vede al GF Vip”

E c’è chi crede che la versione dell’ex agente sarà ascoltata da Pamela Prati già nella diretta di lunedì 17 ottobre del GF Vip. È il caso della nota influencer Samara Tramontana che è intervenuta insieme a Giulia e Silvia Provvedi durante la diretta di Casa Pipol e ha affermato: “Ha registrato la puntata giovedì. Le mie talpe mi hanno comunicato che molto probabilmente Pamela sentirà l’intervista lunedì durante il GF Vip”. Poi è stata la volta delle sorelle Provvedi: “A me Pamela Prati piace ma trovo che ad una certa bisognerebbe smettere di mangiare su questa vicenda. Trovo che la Michelazzo debba un attimo arrendersi. Si è fatto il giro di boa al GF Vip, dovrebbe trovarsi qualcos’altro da fare”.

Inoltre nelle ultime ore è arrivata la notizia che riguarda sia Eliana Michelazzo che Pamela Perricciolo: le due ex agenti di Pamela Prati sono state citate in giudizio per il reato di sostituzione di persona. Infatti in seguito alla denuncia sporta dai genitori del bambino che sarebbe stato utilizzato per impersonare Sebastian, il presunto figlio di Mark Caltagirone. La prima udienza del processo è prevista per l’1 febbraio 2023.

La puntata di domenica 16 ottobre sarà anche caratterizzata dalla presenza direttamente dal GF Vip della giornalista Sara Manfuso per chiarire per la prima volta le motivazioni che l’hanno portata ad abbandonare il reality. E ancora saranno intervistati da Silvia Toffanin Emanuele Filiberto, che si racconterà come padre e marito e il cantautore Luigi Strangis che, dalla vittoria di “Amici 2022”, ha visto la sua giovane carriera decollare.