Pamela Prati e Mark Caltagirone, il nuovo capitolo al GF Vip 7. Protagonista assoluta della nuova diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata l’ex volto del Bagaglino. La concorrente, alla sua seconda partecipazione al programma, è tornata a parlare per la prima volta dopo tanto tempo del suo fidanzato fittizio, Mark Caltagirone, e della trappola in cui sarebbe caduta.

Un racconto che, ovviamente, ha scatenato la reazione delle sue ex manager: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Pamela Prati ha raccontato di non aver mai incontrato il suo presunto fidanzato in quanto figlio di un ex boss della mafia e testimone di giustizia. Per questo motivo i due non si sono mai potuti vedere dal vivo e hanno intrapreso una relazione solo grazie ai social e a Whatsapp.

Leggi anche: “Decisione definitiva”. Allarme Pamela Prati al GF Vip 7: il momento è arrivato





Pamela Prati e Mark Caltagirone, la verità al GF Vip 7 e le critiche di Donna Pamela ed Eliana Michelazzo

Pamela Prati ha svelato quello che sarebbe accaduto partendo dalla prima volta che ha conosciuto il famoso Mark Caltagirone. Pamela Prati ha spiegato di aver ‘conosciuto’ Mark Caltagirone, ma solo per nome, durante una serata in ristorante. Da lì la prima chat su Instagram (con la frase ‘Buona Primavera’), lo scambio dei numeri di telefono e l’inizio della relazione. La vip ha mostrato per la prima volta alcune chat inedite, in cui si leggono i messaggi col misterioso fidanzato o il video in cui Pamela Prati festeggia, da sola, il compleanno del ‘figlio’ Sebastian.

“Io mi volevo togliere la vita. – ha raccontato Pamela Prati parlando di Mark Caltagirone – È stata fatta una gogna mediatica come se avessi la lebbra, mi hanno anche sbattuto contro lo sportello di una macchina. Parlando del matrimonio, io ero convinta che lo avrei sposato. Io non so chi sia quest’uomo nella realtà ma vorrei tanto saperlo, perché si deve vergognare”.

“Sono stata vittima di una truffa affettiva. Ho perso il lavoro per questo caso, i colleghi sono stati i peggiori, invece di capire. Mi hanno anche scritto che il loro scopo era di distruggermi. Non mangiavo più, ho sofferto di anoressia, ho sofferto di depressione, sono arrivata a pesare pochissimo”.

Ovviamente il racconto di Pamela Prati su Mark Caltagirone ha attirato l’attenzione delle sue ex manager: Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Durante la puntata del GF Vip 7 le due hanno commentato ironicamente. “Vorrei pubblicare la felicità del mio avvocato costretta a guardare sto programma. Ma poi mi denuncia”, ha scritto Donna Pamela scatenando la risposta del suo avvocato: “Veramente sto guardando questo programmetto solo per te”. Più pungente il commento di Eliana Michelazzo: “Non dico nulla però, buttare mer*a su di me no. Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca, io sono io! Punto. Dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu. Ciao”.