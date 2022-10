Al GF Vip 7 Pamela Prati si renderà protagonista di qualcosa di storico. Dopo una lunga attesa durata anni, Alfonso Signorini ha annunciato una notizia bomba che terrà incollati davanti alla televisione milioni di telespettatori. Tutto succederà durante la diretta del programma di lunedì 10 ottobre. Non è stata l’unica informazione rivelata dal conduttore televisivo, che ore prima dell’appuntamento è solito dare succose anticipazioni. Ed effettivamente è ciò che è accaduto anche stavolta sulla showgirl.

A proposito di GF Vip 7 e Pamela Prati, lei ha avuto giorni fa un litigio con Patrizia Rossetti. Quest’ultima ha asserito: “Quella finge di svenire e piange per finta. A lungo andare si vedono i caratteri e la falsità. Bastarda, ma con me non campa adesso. Ho detto ‘tenetevi lei che fa audience, fatela vincere’. Che già ha fatto una figura di me**a 7 anni fa. L’ha fatta e lo sa tutta Italia”. Dopo la furiosa lite tra le due gieffine, anche Giaele De Donà è intervenuta sui fatti: “Patry le ha urlato addosso”.

GF Vip 7, Pamela Prati parla del caso Mark Caltagirone

Succederà qualcosa di inedito al GF Vip 7 con Pamela Prati assoluta protagonista della serata. Anche se Alfonso Signorini ha preannunciato che saranno anche altri i temi in esame: “Luca piange senza interruzione da due giorni dopo la sfuriata di sabato notte. Guarda il cielo e le nuvole e dice che vuole lasciare la Casa del Grande Fratello Vip e abbraccia la valigia. Stasera capiremo cosa vuole fare. Sta sbocciando l’amore tra Antonella ed Edoardo e alcuni sostengono che lei lo stia prendendo in giro”.

E infine l’annuncio sensazionale su Pamela Prati, che finalmente romperà il silenzio sul caso Mark Caltagirone, come dichiarato da Alfonso Signorini: “Ma soprattutto dopo anni e anni di silenzi e malesseri, Pamela Prati per la prima e ultima volta parlerà dell’affaire Caltagirone. Non abbiamo mai saputo la sua versione e ne parlerà per la prima e ultima volta”. Quindi, successivamente non tornerà mai più sull’argomento e quindi c’è grandissima attesa per capire come siano andate veramente le cose.

Stando alle notizie circolate negli anni, Mark Caltagirone è da definirsi un personaggio immaginario, come scritto dal sito Chiecosa, venuto alla luce dopo le parole di Pamela Prati su un suo presunto matrimonio. Lei lo aveva definito un imprenditore che lavorava negli Stati Uniti e le nozze dovevano essere celebrate il 20 maggio del 2019. Ma poi a Verissimo lei aveva ammesso la sua non esistenza perché ingannata.