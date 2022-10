Pamela Prati squalificata dal GF Vip, la verità della concorrente. Momento di confidenze all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Pamela Prati, Alberto De Pisis, Carolina Marconi e Giaele De Donà. Dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta nel 2019 con la relazione inventata con l’inesistente Mark Caltagirone, la showgirl sta cercando una seconda chance sul piccolo schermo per mostrarsi così com’è.

La showgirl sta partecipando alla sua seconda edizione del Grande Fratello Vip ed entrata nella casa più spiata d’Italia per raccontare la sua nuova vita e spiegare anche alcuni retroscena sul periodo del suo ‘fidanzamento’ con Mark Caltagirone e la polemica che ne è seguita dopo la scoperta della farsa. Nella casa del GF Vip 7 Pamela Prati aveva iniziato a legarsi a Marco Bellavia, ma dopo i gravissimi fatti di bullismo che lo hanno costretto ad abbandonare la casa oggi la showgirl si trova nuovamente da sola e dopo aver parlato della sua mancanza, è tornata a parlare di un particolare episodio della sua vita.

Leggi anche: “Questo è per Marco”. Quello che ha fatto Pamela Prati al GF Vip è sotto gli occhi di tutti





Pamela Prati squalificata dal GF Vip 1: al GF Vip 7 spiega il motivo

In una chiacchierata con alcuni vipponi che partecipano a questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Pamela Prati ha parlato della squalifica dal primo Grande Fratello Vip. Come tutti ricordano, Pamela Prati è stata squalificata dalla prima edizione del reality show e in queste ore ha svelato il motivo. “Hai litigato con il Grande Fratello?”, ha chiesto Carolina Marconi.

“No, non ho litigato con nessuno. Tu non lo ricordi? Te lo devi ricordare perché è storia!”, ha risposto la showgirl, ricordando il momento in cui ha chiesto al GF Vip di mandarle un taxi per ritornare a casa. La Prati aveva fatto parlare anche per la reazione alla notizia della sua eliminazione, con quel “Chiamatemi un taxi” che è diventato oggetto di pubblico ludibrio e di gustosi meme sul web.

Pamela Prati squalificata dal GFVip, la showgirl spiega il motivo: “Perché non sono stata alle regole e quindi venni squalificata. Come mai non sono restata? In quel momento non mi andava. Mi dicevano ‘Pamela metti il microfono’ e io rispondevo di ‘no’. Sì, diciamo che un po’ litigato con il Grande Fratello, brava. È un amore e odio…”, ha confessato Pamela Prati rivelando il vero motivo della squalifica dal GF Vip 1. Pamela Prati è stata squalificata perché non ha rispettato le regole del gioco e queste sue “alzate di testa” non sono passate inosservate, a tal punto che, sebbene ci sia stata una certa tolleranza, quando la misura è stata colma il GF Vip ha preso per lei la drastica decisione.