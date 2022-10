Giuseppe Candela contro Pamela Prati. Mentre ieri sera andava in onda il GF Vip 7 e Pamela Prati raccontava i retroscena inediti sul Mark Caltagirone Gate, il giornalista che nel 2019 si occupò del caso è intervenuto su Twitter con accuse pesanti non solo alla concorrente del Grande Fratello Vip ma anche a Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Giuseppe Candela è intervenuto in diretta, sui social, e mentre Pamela Prati parlava della sua storia ha fatto rivelazioni inedite. La storia è ormai nota a tutti, con la concorrente del GF Vip 7 che ha ribadito di essere stata vittima di una truffa amorosa e, seppur senza fare nomi, ha fatto intendere di essere stata truffata dalle sue due ex manager.

Leggi anche: “Pazza e cretina, vergognati”. GF Vip 7, Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone: scontro frontale con tutti





Giuseppe Candela contro Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

Pamela Prati ha parlato a cuore aperto durante la diretta del GF Vip 7 e durante il racconto, con l’aiuto di Alfonso Signorini, ha mostrato anche alcuni messaggi che avrebbe scambiato con quello che credeva il suo fidanzato, ovvero Mark Caltagirone. Non solo chat con conversazioni e foto, ma anche un video registrato da Pamela Prati per il compleanno del ‘figlio’ Sebastian.

Il caso Pratiful è stato argomento di discussione per buona parte della diretta del Grande Fratello Vip e mentre Pamela Prati parlava, Giuseppe Candela ha commentato su Twitter: “Abbiamo ‘perdonato’ cose peggiori, è in atto operazione pulizia. Ci sono accordi contrattuali. Detto questo, per onestà, ho lavorato a questo caso per mesi per Dagospia: tutte cazzate. Se ci sono delle vittime non si chiamano Prati, Perricciolo e Michelazzo. Sia chiaro. #gfvip”.

Dai su, una sceneggiata ridicola. Cazzate. Andiamo oltre. #gfvip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 10, 2022

Abbiamo "perdonato" cose peggiori, è in atto operazione pulizia. Ci sono accordi contrattuali. Detto questo, per onestà, ho lavorato a questo caso per mesi per Dagospia: tutte cazzate. Se ci sono delle vittime non si chiamano Prati, Perricciolo e Michelazzo. Sia chiaro. #gfvip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 10, 2022

Giuseppe Candela, il giornalista che per Dagospia si occupò del caso Mark Caltagirone, ha fatto un’altra rivelazione bomba: “A proposito di caso Prati e dintorni (Perricciolo/Michelazzo): una è ora parlamentare di Fratelli d’Italia e un’altra donna “truffata” è in corsa per guidare un ministero, sempre in quota Fdi. Dei bambini aveva parlato addirittura a Quelle brave ragazze con saluto in diretta”.

“Mesi prima. Domenica In arriva dopo quando la situazione già si smuoveva… Cazzate su cazzate. C’era la data delle nozze ma in Comune non c’erano le pubblicazioni. Strano.E il Bingo? E le finte paparazzate per depistare? E i matrimoni inventati ogni dieci anni?”, ha concluso Giuseppe Candela.