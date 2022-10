Ed è scontro frontale tra Orietta Berti e Pamela Prati al GF Vip 7. Prima o poi, la questione di Mark Caltagirone doveva pure uscir fuori. E come se non ci fosse già abbastanza carne al fuoco, qualcuno ha deciso che oggi era la giornata giusta per parlarne. Il motivo è da andare a ricercare nei nuovi dettagli racconti dalla Prati proprio su quell’annosa questione. A quel punto la Berti ha detto chiaramente di non crederle ed è scoppiato il putiferio.

“Questa storia è sconvolgente perché la realtà supera di gran lunga la fantasia – commenta Orietta – Ma la cosa più sconcertante è che Pamela non è una bambina. In più vive in un ambiente come il nostro che è pieno di trabocchetti e gente cattiva e che ti vuole a terra. Un’ingenuità mai vista ha avuto. Il mio cuore può dirti di sì. Poi sono stati coinvolti dei bambini malati cose da non fare mai. Il mio cuore ti dice di sì che sei stata travolta. Però anche Alfonso Signorini ti aveva avvisata che era tutto finto.

Però la mia mente ti dice di no che non ti credo. Perché io penso che la verità non la sapremo mai. Non puoi essere così ingenua. Sei una donna intelligente dai. E chi sono questi che ti hanno raggirata. Io in 55 anni nello spettacolo non ho mai trovato nessuno così che mi abbia raggirata”.

Feroce la risposta di Pamela Prati che ha etichettato l’opinionista come insensibile: “La verità è questa e mi dispiace che voi non ci credete, molto. Tu e Sonia siete state indifferenti al mio dolore e alla mia tragedia. E non c’entra nulla l’intelligenza con la sensibilità. Allora tutte le donne che vengono truffate e si tolgono la vita sono tutte delle cretine? L’intelligente sei soltanto tu!”.

“Sì è così cara e informati bene. Nel mondo tutti i giorni succedono queste cose e vi dovete vergognare che siete due donne. Non essere creduti è la cosa peggiore. Andate tutto sull’intelligenza, mica siamo tutti premi Nobel come voi. Allora sono una pazza e cretina. E tu Sonia cosa ne sai?”. Inutile dire che la Bruganelli non è di certo stata zitta, ma questa è tutta un’altra storia.

