Giorni convulsi al GF Vip 7 e pare proprio che lo saranno ancora di più perché se le indiscrezioni saranno confermate entrerà una nuova concorrente. Uno scoop che arriva in un momento molto difficile per il programma alle prese ancora con i postumi del caso Bellavia e quello legato a Sara Manfuso che, pochi giorni fa, è uscita dalla casa dopo aver accusato Giovanni Ciacci di molestie. E, cosa peggiore, Alfonso Signorini di non aver preso le sue difese. Il posto di Ciacci però potrebbe essere preso da qualcuna che lo conosce bene e che non ha troppa simpatia per il conduttore.



Una possibile indizio della sua presenza arriva dal suo profilo Instagram ufficiale. Sulle sue storie Instagram ha pubblicato la sua foto del GF Vip 5 taggandosi a Roma scrivendo poi: “Tic tac”, a significare che manca poco a qualcosa. Secondo molti all’ingresso nella casa del GF Vip 7, non è chiaro se come concorrente o per una sola puntata. Ma intanto l’attesa sale.

Si perché la contessa Patrizia De Blanck non è una come tante. Ne sa qualcosa, come detto, Giovanni Ciacci accusato di essere un traditore. “Giovanni Ciacci? Un traditore! Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi. Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità (durata ben poco)”.



E ancora raccontava la contessa “Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di 4 pagine pubblicata sul settimanale ‘Oggi’ dove scrisse cose meravigliose su di me e sulla mia famiglia” Il fatto che Patrizia De Blanck possa essere una nuova concorrente del GF Vip non sorprende fino in fondo.



Già in estate era stata data tra i possibili protagonisti. La De Blanck aveva comunque spiegato che avrebbe accettato l’invito di Alfonso ma solo a patto che fossero rispettate determinate condizioni: prima fra tutte camera e bagno privati, come fu nel 2021. Un accordo saltato sul più bello.

