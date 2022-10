Luca Salatino ritiro dal GF Vip 7? Con l’avvicinarsi della nuova diretta su Canale 5 l’ex UeD ha detto agli altri vipponi che pensa di abbandonare il gioco. Non è la prima volta che accusa nostalgia della fidanzata Soraia e dunque manifesta il desiderio di tornare a casa da lei.

“Questo gioco non fa per me […] penso di lasciare perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene […] Lascio per mancanza di motivazione, la decisione l’ho presa” avrebbe detto Luca Salatino nelle ultime ore, quasi pronto e deciso ad abbandonare il reality show di Alfonso Signorini.

Luca Salatino ritiro dal GF Vip 7? Il consiglio e la censura

Se Luca Salatino decidesse davvero per il ritiro, salirebbero a 5 i vipponi fuori dal gioco che è appena iniziato. Dopo Marco Bellavia, che si è ritirato per motivi personali, infatti, sono arrivate la squalifica di Ginevra Lamborghini, il televoto flash ai danni i Giovanni Ciacci e l’abbandono di Sara Manfuso.

Ma tornando all’ex UeD, appreso del ritiro, gli altri concorrenti starebbero provando a convincere Luca Salatino a rimanere nella Casa. “Antonella corre da Luca e si abbracciano: ‘Non te ne andare’”, ha riportato su Twitter un utente che ha immortalato la scena, come scrive il sito Funweek. E un altro: “Edoardo a Luca: ‘Fratè tu arrivi in finale, pensa alla gente che sta male e grazie a te ride”.

li censurano perchè Nikita consiglia a Luca quando uscirà come sfruttare i social e la passione per la cucina dopo il discorso di oggi su cassa integrazione etc 🫶 #gfvip pic.twitter.com/K4TseV0xo0 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 9, 2022

Anche Nikita Pelizon ha parlato con Luca Saltino del suo futuro fuori dal GF Vip 7 ma a quanto sostiene l’utente che ha pubblicato il video su Twitter è andata un po’ fuori dal seminato. L’utente ha notato che “li censurano perché Nikita consiglia a Luca quando uscirà come sfruttare i social e la passione per la cucina dopo il discorso di oggi su cassa integrazione ecc”. “Tu fai collaborazioni?”, gli chiede Nikita. “No sono con un’agenzia”. E quando la modella comincia a dargli dei consigli per fare collaborazioni la regia ha deciso di censurare.