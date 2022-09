“Rapporti intimi con lui”. GF Vip, bomba su Luca Salatino: la ragazza trans da fuori racconta tutto

GF Vip 7, esplode una vera bomba sul tronista di Uomini e Donne Luca Salatino. Nei giorni scorsi aveva fatto parlare lo scambio tra lui ed Elenoire Ferruzzi che lo aveva accusato di averla illusa. Durante un duro confronto Luca Salatino aveva voluto una volta per tutte spiegare chiaramente che non era assolutamente interessato a Elenoire Ferruzzi, qualora ce ne fosse stato bisogno. E naturalmente la Ferruzzi non l’aveva presa benissimo, come era facilmente prevedibile.



“Fai come fanno tutti! Sei uguale a tutti gli altri! Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente! – aveva attaccato Elenoire che poi, rivolgendosi agli altri vipponi, aveva detto – Lui è fidanzato, non io! Dice che ama la fidanzata solo per far capire che con me non c’è niente. Io non ho travisato niente con nessun uomo qua dentro, solo con lui? Chissà come mai”. La storia ora si arricchisce di una nuova protagonista.

GF Vip 7, la trans Noemi su Luca Salatino: “Rapporti con lui”







A raccontare tutto è blogtv. Scrive come una ragazza trans, Noemi, abbia svelato di aver avuto rapporti intimi con Luca Salatino all’esperto di gossip Amedeo Vanza. “Luca è un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato e soprattutto riservato quando si parla di se stesso. Lo conosco da 10 anni e ci siamo visti molte volte, e proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire”.



“Cioè che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze! Invece di nascondersi ipocritamente solo per la paura del pregiudizio altrui”. A questo punto Venza ha chiesto se fosse in grado di supportare le sue affermazioni con una prova. “Ovviamente sì, qualche anno fa facemmo un video, purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito”.



“Detto questo non sono qui per sputtan*re nessuno ne è in cerca di visibilità, ma mi dà ai nervi vedere una persona come Luca fare delle affermazioni a Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa… vorrei dirgli una cosa.. Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo sii solo sincero e non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente…sempre!”.

